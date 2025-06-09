Виталий Козловский серьезно травмировался - что случилось

Кратко:
- Виталий Козловский травмировался
- Как это произошло
Украинский известный певец Виталий Козловский травмировался на одном из музыкальных фестивалей.
Как рассказал артист в соцсетях, он сильно вывихнул колено во время выступления, поэтому теперь носит бандаж.
Козловский отметил, что это позволит обезопасить его от еще большей травматизации, но он даже с травмой продолжает выступать на концертах и не отменял выступления.
"Главным моим атрибутом на всех концертах и по жизни есть вот такая вещь. На фестивале у меня был вывих коленной чашечки - теперь я почти инвалид. Выхожу на сцену и каждый раз, как в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше. Но что не сделаешь ради людей и творчества, чтобы дать сегодня положительную эмоцию. А с другой стороны я очень люблю свою работу", - заявил Виталий.
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Виталий Козловский - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.
Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.
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Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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