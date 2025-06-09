Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Виталий Козловский серьезно травмировался - что случилось

Элина Чигис
9 июня 2025, 08:49
113
Виталий Козловский не планирует делать паузу в работе.
Виталий Козловский
Виталий Козловский - травма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кратко:

  • Виталий Козловский травмировался
  • Как это произошло

Украинский известный певец Виталий Козловский травмировался на одном из музыкальных фестивалей.

Как рассказал артист в соцсетях, он сильно вывихнул колено во время выступления, поэтому теперь носит бандаж.

видео дня

Козловский отметил, что это позволит обезопасить его от еще большей травматизации, но он даже с травмой продолжает выступать на концертах и не отменял выступления.

Виталий Козловский травмировался
Виталий Козловский травмировался / фото: скрин instagram.com, Виталий Козловский

"Главным моим атрибутом на всех концертах и по жизни есть вот такая вещь. На фестивале у меня был вывих коленной чашечки - теперь я почти инвалид. Выхожу на сцену и каждый раз, как в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше. Но что не сделаешь ради людей и творчества, чтобы дать сегодня положительную эмоцию. А с другой стороны я очень люблю свою работу", - заявил Виталий.

Инфографика, Козловский
Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Виталий Козловский - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Виталий Козловский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

09:12Украина
В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно

В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно

06:54Война
РФ атакует Украину: 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинжалы", баллистика и рой "Шахедов"

РФ атакует Украину: 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинжалы", баллистика и рой "Шахедов"

01:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Убийство жены и дочки бойца ВСУ в Бельгии: шокирующее раскрытие преступления

Убийство жены и дочки бойца ВСУ в Бельгии: шокирующее раскрытие преступления

Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 различия

Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 различия

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

РФ развивает плацдарм для наступления на важный город: в ВСУ раскрыли план врага

РФ развивает плацдарм для наступления на важный город: в ВСУ раскрыли план врага

Последние новости

09:45

Еще можно успеть: 4 знакам зодиакам улыбнется удача 9 июня

09:12

Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

08:59

Новый Шелковый путь и Украинамнение

08:58

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Виталий Козловский серьезно травмировался - что случилось

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
08:44

Взрывы в Чебоксарах: дроны атаковали завод, который производит антенны для армии РФВидео

08:35

Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, она ехала с гуманитаркой для Газы

07:56

В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину: в ISW дали оценку

07:10

Сколько пятиугольников на рисунке: только математические гении угадают за 21 секунду

Реклама
06:54

В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно

06:22

Как Малороссия вырастила академика Азаровамнение

05:58

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти три отличия на картинке

04:30

Водителей могут оштрафовать за кондиционер в авто: в чем причинаВидео

03:56

Вкуснее, чем магазинное: рецепт домашнего клубничного мороженого за 15 минут

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком-рыбаком за 23 секунды

02:30

Лучшие мужчины по знаку зодиака: кто не предаст и всегда подставит плечо

01:56

Останутся ли украинцы без связи во время тревог: в Раде дали ответ

01:54

РФ атакует Украину: 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинжалы", баллистика и рой "Шахедов"

01:30

9 пострадавших и не все - совершеннолетние: Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах

Реклама
00:54

Новая прическа и дерзкий взгляд: в Сети появились свежие фото Аллы Пугачевой

00:47

Наступление с севера не случайно: СМИ сделали прогноз, какой сценарий разыграет Кремль

08 июня, воскресенье
23:57

"Очень тяжело и до слез": Мика Ньютон после онкологии заговорила о материнстве

23:39

Россия атаковала пригород Харькова управляемыми авиабомбами: что известно

23:37

"Его голос знал весь мир": на Сумщине погиб заслуженный артист Украины

22:59

Renault планирует производить дроны в Украине: СМИ раскрыли, что стоит за новым проектом

22:50

Могут взорваться в авто: какие вещи нельзя оставлять в салоне в жару

22:42

РФ играет в грязные игры с обменом пленных - Зеленский раскритиковал Кремль

22:23

"Когда внутри умираешь": Наталка Денисенко рассказала про шаг "за край"

22:13

Прошла Курскую операцию: погибла военная, совершившая более 1000 вылетов

22:02

Молния не попадала, а техника сгорела: эксперт объяснил, как защитить оборудованиеВидео

21:51

Великий выбор: всеобщая битва или жизнь по указке умалишенных Кремлямнение

21:46

"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

21:13

Зачем кошки сбрасывают вещи со стола: существует неожиданная причина

21:10

Война Маска и Трампа только начинается, следующий - Вэнсмнение

20:49

РФ снарядила самолеты ракетами, над Украиной - БпЛА: Зеленский обратился к украинцам

20:26

Не "драка детей": Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

20:17

"Поживи в моем доме неделю": Усик обратился к Трампу

19:53

В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений - что ждет водителей

19:42

Фицо бросает вызов ЕС: премьер сделал громкое заявление о санкциях против РФ

Реклама
19:24

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

19:22

"Только внешне": Елена Мозговая показала редкий момент с Александром Пономаревым

18:48

"Не все получилось": Зеленский "выставил оценки" историческим операциям против РФ

18:40

Европа что-то знает: одна из стран готовится к нападению Путина необычным способом

18:39

Желтый уровень опасности в Киеве: узнайте о контактах экстренных служб на случай ЧПВидео

18:11

РФ для атак по Украине выбирает цели так, чтобы страдали люди – Зеленский

17:49

Россияне заявили о начале наступления на Днепропетровщину: в ВСУ отреагировали

17:29

Нужно ли жителям Сум эвакуироваться из города: глава ОВА дал четкий ответ

17:25

США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые обещали Украине, - Зеленский

17:23

Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять