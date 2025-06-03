Игорь Кондратюк публично набросился на Виталия Козловского - детали

Игорь Кондратюк озадачил своим ответом.

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Игорь Кондратюк - что думает о Виталии Козловском / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

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Михаил Ясинский оценил триумф Козловского

Что об этом написал Кондратюк

Украинский известный продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение о творчестве бывшего подопечного Виталия Козловского, который недавно вернул права на свои песни, выплатив немалую суму.

На своей странице в Facebook коллега Кондратюка – продюсер Михаил Ясинский – высказался о деятельности Козловского, ведь он сумел удержать интерес аудитории и начать новую волну популярности.

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"Сам того не желая, господин Кондратюк обеспечил Козловскому суперперезапуск. И я думаю, он это понимает и это ему вряд ли нравится. Потому что идея заключалась в том, чтобы наказать непокорного подчиненного артиста, а по факту это - второе рождение. Даже, как бы это иронично не звучало, второй "Шанс"! Но именно эта пауза, которая затянулась точно именно к моменту, когда целое поколение, которое помнит эти песни, достигли определенного возраста, и не более, чтобы отрываться под них именно так, как они делают сейчас - это настоящая магия, и господин Кондратюк бессознательно своими действиями ее создатель. Как бы он этого ни хотел. Однако он хороший человек, потому что если бы был злым, то не отдал бы права на эти песни", - написал Михаил.

Но в комментариях Кондратюк отметил, что он действительно не любит правонарушителей и всегда требует соответствующего наказания, а также обвинил Козловского в "звездных болезнях".

Кондратюк о Козловском / фото: скрин facebook.com, Михаил Ясинский

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

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Виталий Козловский - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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