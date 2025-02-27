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Жена Виталия Козловского показала, как певец забирал ее и сына из роддома

Анна Подгорная
27 февраля 2025, 18:15
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Юлия Бакуменко делится трогательными воспоминаниями первого года жизни крошки Оскара.
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский с сыном
Сын Виталия Козловского - Юлия Бакуменко показала фото из личного архива / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Кратко:

  • Жена Виталия Козловского в честь первого Дня рождения сына делится фото из семейного архива
  • Юлия Бакуменко показала, как звездный муж забирал их из роддома год назад

25 февраля первенец украинского певца Виталия Козловского отпраздновал свой первый День рождения. Особый в жизни его семьи праздник артист и его жена, пиар-менеджер Юлия Бакуменко, отмечают уже несколько дней.

Гордая мама с большой любовью делится в своем блоге фотографиями с сынишкой. Она уже показывала, каким был первый снимок Виталия и Оскара, а сегодня опубликовала фото, как звездный муж забирал ее и ребенка из роддома.

видео дня

Так стало известно, что выписка состоялась 27 февраля. "Кстати, в этот день год назад Оскар впервые приехал домой", - подписала Юлия сэлфи в лифте. На заднем фоне Козловский с широкой улыбкой держит многочисленные сумки, а в руках его жены - самая ценная ноша в виде их новорожденного сына.

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский с сыном
Сын Виталия Козловского - Юлия Бакуменко показала фото из личного архива / instagram.com/yuliabakumenko

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Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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