Жена Виталия Козловского показала, как певец забирал ее и сына из роддома

Юлия Бакуменко делится трогательными воспоминаниями первого года жизни крошки Оскара.

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Сын Виталия Козловского - Юлия Бакуменко показала фото из личного архива / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Кратко:

Жена Виталия Козловского в честь первого Дня рождения сына делится фото из семейного архива

Юлия Бакуменко показала, как звездный муж забирал их из роддома год назад

25 февраля первенец украинского певца Виталия Козловского отпраздновал свой первый День рождения. Особый в жизни его семьи праздник артист и его жена, пиар-менеджер Юлия Бакуменко, отмечают уже несколько дней.

Гордая мама с большой любовью делится в своем блоге фотографиями с сынишкой. Она уже показывала, каким был первый снимок Виталия и Оскара, а сегодня опубликовала фото, как звездный муж забирал ее и ребенка из роддома.

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Так стало известно, что выписка состоялась 27 февраля. "Кстати, в этот день год назад Оскар впервые приехал домой", - подписала Юлия сэлфи в лифте. На заднем фоне Козловский с широкой улыбкой держит многочисленные сумки, а в руках его жены - самая ценная ноша в виде их новорожденного сына.

Сын Виталия Козловского - Юлия Бакуменко показала фото из личного архива / instagram.com/yuliabakumenko

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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