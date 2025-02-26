Популярная украинская певица рассказала про отношения с девушкой

Лида Ли рассекретила пикантную особенность своей личной жизни.

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Lida Lee новости - певица рассказала про отношения с женщинами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Вкратце:

Лида Ли официально одинока около двух лет

Артистка призналась, что у нее был опыт отношений с женщинами

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) рассталась бойфрендом после 5 лет отношений весной 2023. В качестве причины артистка называет отсутствия эволюции чувств - со временем она и ее избранник просто "превратились в очень классных друзей".

Позже Лиде Ли приписывали роман с ее коллегой и другом Даниэлем Салемом. Близость они не отрицают, но романтического между ними нет ничего, утверждают Лида и Даниэль.

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О личном Скорубская старается говорить как можно меньше, но недавно все же сделала признание: прежде она имела отношения с женщинами. Об этом певица сообщила в своем блоге в Instagram во время общения с подписчиками. Правда, подробности Лида Ли раскрывать не стала.

Lida Lee новости - певица рассказала про отношения с женщинам / instagram.com/lidalee_official

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Кто такая Lida Lee? Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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