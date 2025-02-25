Год Оскару: жена Козловского показала самое первое фото певца с сыном

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко сегодня отмечают особенный праздник.

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Сын Виталия Козловского и Юлии Бакуменко отметил первый День рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko, instagram.com/vkozlovsky_music

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В прошлом году Виталий Козловский впервые стал мужем и отцом

Сегодня его жена показала первое фото певца с сыном Оскаром в роддоме

Украинский певец Виталий Козловский и его пиар-менеджер Юлия Бакуменко после долгих лет вместе сочетались узами брака 29 декабря 2023 года. А уже 25 февраля 2024-го у них появился первенец - мальчик, которого назвали Оскаром.

Беременность Юлии, женитьбу и рождения сына Виталий Козловский скрывал до весны: в марте он впервые признал себя женатым мужчиной, в апреле - отцом. Сегодня же сын Козловского и Бакуменко отмечает свою первую важную дату - 1 годик.

видео дня

В честь этого жена Козловского в своем блоге в Instagram показала трогательное фото из их семейного архива. В кадре Виталий позирует с Оскаром на руках в первые часы жизни мальчика - их засняли вместе, когда Юлию с малышом перевели из родильного зала в палату. "Год назад в этот день большое-большое счастье пришло в нашу семью! Наш Оскар", - подписала снимок гордая мама.

Сын Виталия Козловского и Юлии Бакуменко отметил первый День рождения / instagram.com/yuliabakumenko

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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