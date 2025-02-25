Год Оскару: жена Козловского показала самое первое фото певца с сыном

Краткое содержание:
- В прошлом году Виталий Козловский впервые стал мужем и отцом
- Сегодня его жена показала первое фото певца с сыном Оскаром в роддоме
Украинский певец Виталий Козловский и его пиар-менеджер Юлия Бакуменко после долгих лет вместе сочетались узами брака 29 декабря 2023 года. А уже 25 февраля 2024-го у них появился первенец - мальчик, которого назвали Оскаром.
Беременность Юлии, женитьбу и рождения сына Виталий Козловский скрывал до весны: в марте он впервые признал себя женатым мужчиной, в апреле - отцом. Сегодня же сын Козловского и Бакуменко отмечает свою первую важную дату - 1 годик.
В честь этого жена Козловского в своем блоге в Instagram показала трогательное фото из их семейного архива. В кадре Виталий позирует с Оскаром на руках в первые часы жизни мальчика - их засняли вместе, когда Юлию с малышом перевели из родильного зала в палату. "Год назад в этот день большое-большое счастье пришло в нашу семью! Наш Оскар", - подписала снимок гордая мама.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкант Миша Крупин принял воинскую присягу. Событие, которого артист ожидал с лета 2024 года, произошло в третью годовщину полномасштабной войны в Украине.
Также стало известно, что экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко разводится с женой. Пара была вместе с конца девяностых, хоть и женилась официально меньше шести лет назад.
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Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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