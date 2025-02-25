Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Вкратце:
- Олег и Росита Ляшко разводятся
- Заявление подала жена политика еще в сентябре 2024 года
Военный и бывший депутат Олег Ляшко оказался вовлеченным в бракоразводный процесс с сентября 2024. Подобная информация появилась в Едином государственном реестре судебных решений.
Заявление о разводе в Печерский районный суд Киева подала жена политика - Росита Ляшко (Сайранен). Ближайшее заседание по делу о разводе назначено на 3 марта 2025 года.
Олег Ляшко и Росита Сайранен состояли в фактическом браке с 1998 года. Официальный пара заключила лишь в 2018 году. Вместе они воспитывали дочь Владиславу (2002 г.р.) и сына Александра (2020 г.р.). Причины развода Олега и Роситы Ляшко пока неизвестны. Муж и жена пока не давали публичных комментариев по этому поводу.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал про дружескую встречу Александра Усика и Криштиану Роналду в Эр-Рияде. Легенды спорта были счастливы встретиться и пообщаться в неформальной обстановке.
Также украинский шоумен Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском. Он рассказал про взгляды Светланы Лободы, которая крестила его старшую дочь.
Читайте также:
- "Сбил на переходе": с известной певицей произошел несчастный случай
- Звезда Женского Квартала признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ
- Оля Цибульская назвала настоящего человека среди украинских звезд
Кто такой Олег Ляшко?
Олег Валерьевич Ляшко (род. 3 декабря 1972, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский политик, бывший народный депутат Украины VIII, VII, VI, V, IV созывов (2006-2019), журналист, телеведущий, редактор. Лидер Радикальной партии Олега Ляшко. Кандидат в Президенты Украины на президентских выборах 2014 и 2019, отмечает Википедия.
Интересные факты о Ляшко:
- Олег Ляшко стал прототипом одного из персонажей украинского мультсериала Сказочная Русь.
- Ляшко пытался привести в Верховную Раду корову, но ему помешало спецподразделение милиции.
- По рейтингам Радио Свобода Олег Ляшко больше всего из депутатов 6-го созыва работал над скандалами.
- В марте 2013 года Олег Ляшко пытался попасть в самолет с вилами, для поднятия народного восстания в Донецке, но его не пропустили сотрудники аэропорта.
- По данным информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегию избирательной кампании Радикальной партии на парламентских выборах 2014 года разработал российский политтехнолог Игорь Шувалов, близкий к Сергею Левочкину, а непосредственных руководителей штаба партии возглавлял Владислав Каськив.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред