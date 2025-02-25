Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Процесс, о котором Ляшко предпочитает молчать, начался еще 5 месяцев назад.

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Олег Ляшко и Росита Сайранен разводятся - подробности / коллаж: Главред, фото: facebook.com/LiashkoOV

Вкратце:

Олег и Росита Ляшко разводятся

Заявление подала жена политика еще в сентябре 2024 года

Военный и бывший депутат Олег Ляшко оказался вовлеченным в бракоразводный процесс с сентября 2024. Подобная информация появилась в Едином государственном реестре судебных решений.

Заявление о разводе в Печерский районный суд Киева подала жена политика - Росита Ляшко (Сайранен). Ближайшее заседание по делу о разводе назначено на 3 марта 2025 года.

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Олег Ляшко и Росита Сайранен состояли в фактическом браке с 1998 года. Официальный пара заключила лишь в 2018 году. Вместе они воспитывали дочь Владиславу (2002 г.р.) и сына Александра (2020 г.р.). Причины развода Олега и Роситы Ляшко пока неизвестны. Муж и жена пока не давали публичных комментариев по этому поводу.

Олег Ляшко и Росита Сайранен разводятся - подробности / court.gov.ua

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Кто такой Олег Ляшко? Олег Валерьевич Ляшко (род. 3 декабря 1972, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский политик, бывший народный депутат Украины VIII, VII, VI, V, IV созывов (2006-2019), журналист, телеведущий, редактор. Лидер Радикальной партии Олега Ляшко. Кандидат в Президенты Украины на президентских выборах 2014 и 2019, отмечает Википедия.

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