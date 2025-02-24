Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

Шоумен рассказал про позицию Светланы Лободы.

https://stars.glavred.info/anatoliy-anatolich-zastupilsya-za-kumu-loboda-kotoraya-prodolzhaet-pet-na-russkom-10642016.html Ссылка скопирована

Анатолий Анатолич высказался про куму Светлану Лободу / коллаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial, instagram.com/anatoliyanatolich

Вкратце:

Анатолий Анатолич напомнил про важность общения на украинском языке

В ответ на упрек в том, что его кума эти ценности не разделяет, ведущий заступился за Лободу

Украинский шоумен Анатолий Анатолич в своем блоге поднял языковой вопрос: он рассказал каким был его собственный путь перехода на украинский язык, и признался, что даже сегодня нет-нет, да говорит на русском, если у него русскоязычный собеседник. Меж тем ведущий отметил, что "всплеск любви к родному украинскому", какой был в 2014 и в 2022 годах идет на спад, и украинский язык, по его мнению, вновь нуждается в защите.

"Сейчас снова вижу и слышу все больше русского. Потому что так удобно. И у моих детей в школе в частности. Потому что так, вероятно, общаются дома. Я тоже иногда перехожу в разговоре, когда со мной человек говорит на русском. Иногда забываю, иногда понимаю, что так действительно человеку удобнее. Но не хочу. Не хочу чтобы мои дети говорили на этом языке. Хочу чтобы они переходили на английский, французский. Без языка Достоевского проживу. К тому же мало кто его читал из тех, кто так говорит. Я читал, к слову, в свое время. Как по мне Кинг в 100 раз интереснее. Украинский снова надо защищать. Опять надо спасать от нас самих", - пишет Анатолич.

видео дня

В комментариях ведущем напомнили, что его кума, певица Светлана Лобода (крестила старшую дочь Анатолия Анатолича Алису - прим. редактора), в публичном пространстве не отказалась от русского языка - продолжает общаться и исполнять песни на нем, что во многих вызывает крайнее непонимание ее общественной позиции.

Анатолий Анатолич заступился за артистку. "Вам показать нашу переписку на украинском? Она живет не в Украине. Здесь у нее украинские песни. Это ее дело, что она делает за границей. В Казахстане, Прибалтике, Азербайджане и других странах. Это ее рынок. Не в россии же, заметьте", - парировал он.

Анатолий Анатолич высказался про куму Светлану Лободу / instagram.com/anatoliyanatolich

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый. Крому того ведущая, у которой одни сыновья, раскрыла мечты про дочь.

Также украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем состоянии - она пережила несколько тяжелых дней после операции и болезни, из-за которой слегла с очень высокой температурой.

Читайте также:

Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

Кто такая Светлана Лобода? Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред