Игорь Кондратюк сообщил о великом событии в своей семье

Музыкальный продюсер поделился личным и даже добавил несколько фотографий.

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Игорь Кондратюк сообщил о радостном событии / Коллаж Главред, фото Instagram/kondratiuk_official

Кратко:

Что случилось в семье Игоря Кондратюка

Как это связано с его дочкой

Украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк сообщил важную новость и даже поделился фото.

На своей странице в Instagram, продюсер показал взрослую дочь в мантии выпускника.

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Игорь Кондратюк поделился большой радостью / Фото Instagram/kondratiuk_official

"Выдающееся событие произошло в нашей семье: Полина получила степень бакалавра в Arizona State University по специальности Aerospace Engineering! Окончила с отличием – Moeur Award! Радость и гордость распирает! Моя умная красавица! Люблю безгранично", - трогательно написал музыкальный продюсер.

Игорь Кондратюк поделился большой радостью / Фото Instagram/kondratiuk_official

Оказывается, молодая девушка с отличием закончила американский ВУЗ.

В комментариях принялись поздравлять Кондратюка и его дочку.

Игорь Кондратюк поделился большой радостью / Фото Instagram/kondratiuk_official

Moeur Award - это премия, которая вручается выпускникам с 1901 года с наивысшим академическим рейтингом. Получатели чествуются на каждой церемонии вручения дипломов.

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Как ранее писал Главред, во время съемок "Х-Фактора" ходили слухи о том, что Соседов проявлял интерес к мужчинам-коллегам по проекту. Игорь Кондратюк в недавнем интервью опроверг их. По крайней мере на свой счет.

Ранее также продюсер признался, кого считает самым талантливыми музыкантом, который вышел из-под крыла "Караоке на Майдане" и "Шанса". Шоумен отметил, что талантов за двадцать лет существования шоу было очень много, но в его личном топе выделяется один.

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Кто такой Игорь Кондратюк? Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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