Наталка Денисенко показала свою маму и поразила поклонников ее видом

Украинская известная актриса Наталка Денисенко поздравила свою маму Нину с днем рождения.
На своей странице в соцсетях, знаменитость рассказала, что 25 декабря празднует не только Рождество, но и день рождения мамы.
Наталка опубликовала фото с мамой и поделилась, что она одна из самых важных людей в ее жизни.
Денисенко пожелала маме долгих лет жизни, крепкого здоровья, радости и мира.
"Мамочка, я от всей души желаю тебе долгих лет жизни, наполненных радостью, счастьем и крепким здоровьем! Пусть рядом с тобой всегда будут близкие люди, чтобы ты жила в мире, а с твоего лица никогда не исчезала улыбка! Как твоя дочь сделаю для этого все, что смогу. Я очень тебя люблю и бесконечно ценю. С Днем рождения, мамочка", — отметила актриса.
Поклонники и друзья Наталки присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов.
"С днем рождения мамулю, мама — это человек, который всегда рядом. Будьте счастливы";
"С именинницей, здоровья крепкого мамочке";
"Какие красивые. Поздравляю вашу мамочку! Мира, здоровья и исполнения желаний", - отметили в комментариях.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
