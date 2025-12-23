"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

Йожеф Сабо раскритиковал профессионализм Владимира Бражко.

Владимир Бражко попал под хейт

Йожеф Сабо высказался о Владимире Бражко

За что он его раскритиковал

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо сказал, что полузащитник "Динамо" Владимир Бражко начал плохо играть.

В интервью Sport-express.ua Сабо сравнил Бражко с нападающим "Динамо" Матвеем Пономаренко.

"Матвей должен расти и, самое главное, вот очень этого не хотелось, – чтобы Пономаренко повторил путь Бражко, который променял футбол на женщину и перестал развиваться. Все для развития у Пономаренко есть! Дай бог, чтобы этот паренек вырос в действительно классного нападающего", – сказал бывший главный тренер.

Владимир Бражко и Даша Квиткова / фото: instagram.com, Владимир Бражко

Отметим, Сабо не впервые критикует Бражко, по его мнению, футболист начал плохо играть после того, как у него начался роман с украинской блогером Дашей Квитковой.

Владимир Бражко и Даша Квиткова / фото: instagram.com, Даша Квиткова

"Ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней всю ночь, это видно. Как раньше говорили: если футболист женится, считай, что он потерял год", – отмечал тренер.

Даша Квиткова / инфографика: Главред

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

