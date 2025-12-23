"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

Кратко:
- Йожеф Сабо высказался о Владимире Бражко
- За что он его раскритиковал
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо сказал, что полузащитник "Динамо" Владимир Бражко начал плохо играть.
В интервью Sport-express.ua Сабо сравнил Бражко с нападающим "Динамо" Матвеем Пономаренко.
"Матвей должен расти и, самое главное, вот очень этого не хотелось, – чтобы Пономаренко повторил путь Бражко, который променял футбол на женщину и перестал развиваться. Все для развития у Пономаренко есть! Дай бог, чтобы этот паренек вырос в действительно классного нападающего", – сказал бывший главный тренер.
Отметим, Сабо не впервые критикует Бражко, по его мнению, футболист начал плохо играть после того, как у него начался роман с украинской блогером Дашей Квитковой.
"Ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней всю ночь, это видно. Как раньше говорили: если футболист женится, считай, что он потерял год", – отмечал тренер.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко дала интервью, в котором рассказала о причинах развода с Андреем Фединчиком, что вызвало большой резонанс. К обсуждениям развода пары присоединилась и актриса Ксения Мишина, которая заступилась за кума Фединчика, она упрекнула Наталку во "лжи и двуличии".
А также известная певица KOLA, которая стала одной из 12 звездных участников предновогоднего спецвыпуска Танцев со звездами, рассказала о своем опыте. В интервью артистка поделилась, какое у нее сложилось первое впечатление о своем партнере Сергее Ефремове.
Вас может заинтересовать:
- "Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине
- Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина
- Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред