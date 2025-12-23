Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

Элина Чигис
23 декабря 2025, 09:35
163
Наталка Денисенко прокомментировала скандал с Ксенией Мишиной.
Ксения Мишина
Ксения Мишина вписалась за Андрея Фединчика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Кратко:

  • Наталка Денисенко рассказала об инциденте с Ксенией Мишиной
  • Как она отреагировала на ее заявления

Недавно актриса Наталка Денисенко дала интервью, в котором рассказала о причинах развода с Андреем Фединчиком, что вызвало большой резонанс.

К обсуждениям развода пары присоединилась и актриса Ксения Мишина, которая заступилась за кума Фединчика, она упрекнула Наталку во "лжи и двуличии".

видео дня

В комментарии для "Люкс ФМ" Денисенко подчеркнула, что Ксения работает с ее бывшим мужем в театре, поэтому не знает ее версию событий.

"Когда мы с Андреем уже расстались, он и публично писал комментарии плохие, это к тому, что я говорила, что он меня оскорблял, Ксюша репетировала спектакль с Андреем очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что она видела Андрея в определенном состоянии, в тяжелом. Он переживал это очень тяжело. Она имеет право на любой комментарий, это ее видение ситуации", — сказала артистка.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Денисенко прокомментировала и фразу Мишиной о том, что Наталка "продала душу дьяволу".

"Такого у меня не было. Я очень верю в бога, верю во Вселенную, в то, что та энергия, которую мы внутри себя лелеем и отдаем людям, она нам возвращается", — добавила Наталка.

Смотрите видео интервью Наталки Денисенко:

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал, что планирует приехать в Украину. Беглец отметил, что его не зовут в Украину.

А также актер Андрей Фединчик, который недавно уволился из ВСУ, рассказал о разводе с актрисой Наталкой Денисенко и как узнал о ее измене. В интервью Алине Доротюк Фединчик признался, что хотел сберечь семью.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал новости шоу бизнеса Ксения Мишина Наталка Денисенко Андрей Фединчик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:50Украина
"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:38Украина
"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки России

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки России

10:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Последние новости

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
10:29

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки РоссииФото

10:24

"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песнейВидео

10:13

Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

10:09

Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуаломВидео

Реклама
10:07

Звезды, умершие в 2025 году: с кем прощались украинцы

09:46

Астрологи назвали вещи, которые не следует хранить в кошельке

09:35

Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

09:31

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

09:20

Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

09:19

Поиск путей завершения войны зашел в тупикмнение

09:18

РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть жертвы и раненые: все последствияФото

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

07:55

Иглесиас и Курникова стали родителями в четвертый раз и показали фото

07:50

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

Реклама
07:34

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожарВидео

06:33

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

06:10

Как Россия затягивает переговоры, а Трампу нечем отвечатьмнение

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний столВидео

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

02:09

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

01:30

Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

01:12

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

22 декабря, понедельник
23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работаетВидео

23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

22:22

Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

22:16

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

Реклама
22:15

Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

21:50

Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

21:24

Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

21:22

Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограниченийФото

21:04

"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

20:52

Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин

20:39

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:28

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

20:27

Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрееВидео

20:04

Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуаломВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять