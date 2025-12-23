Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

Наталка Денисенко прокомментировала скандал с Ксенией Мишиной.

Ксения Мишина вписалась за Андрея Фединчика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Недавно актриса Наталка Денисенко дала интервью, в котором рассказала о причинах развода с Андреем Фединчиком, что вызвало большой резонанс.

К обсуждениям развода пары присоединилась и актриса Ксения Мишина, которая заступилась за кума Фединчика, она упрекнула Наталку во "лжи и двуличии".

В комментарии для "Люкс ФМ" Денисенко подчеркнула, что Ксения работает с ее бывшим мужем в театре, поэтому не знает ее версию событий.

"Когда мы с Андреем уже расстались, он и публично писал комментарии плохие, это к тому, что я говорила, что он меня оскорблял, Ксюша репетировала спектакль с Андреем очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что она видела Андрея в определенном состоянии, в тяжелом. Он переживал это очень тяжело. Она имеет право на любой комментарий, это ее видение ситуации", — сказала артистка.

Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Денисенко прокомментировала и фразу Мишиной о том, что Наталка "продала душу дьяволу".

"Такого у меня не было. Я очень верю в бога, верю во Вселенную, в то, что та энергия, которую мы внутри себя лелеем и отдаем людям, она нам возвращается", — добавила Наталка.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

