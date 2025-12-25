Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

Элина Чигис
25 декабря 2025, 16:34
170
Наталка Денисенко честно рассказала о трудностях на "Танцах со звездами".
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко рассказала о новом опыте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Наталка Денисенко дала новое интервью
  • Как она отозвалась об участии в "Танцах со звездами"

Украинская известная актриса Наталка Денисенко поделилась, какие у нее сложились отношения с партнером Антоном Нестеренко во время подготовки к спецвыпуску "Танцев со звездами".

В интервью сайту 1plus1 Наталка призналась, что, участвуя в шоу, она совершила свою давнюю мечту и с Антоном Нестеренко у них была настоящая магия во время репетиций.

видео дня

Денисенко поделилась, что она ни минуты не сомневалась, принимать ли ей участие в "Танцах".

"Принять участие в Танцах со звездами всегда было моей мечтой. Я очень долго визуализировала это в своей голове, и когда такая возможность наконец появилась, то без колебаний воспользовалась ею. Особая для меня честь, что наш выпуск в этом году является благотворительным и что я танцую на паркете рядом с Русей Данилкиной. Все это вызывает у меня огромное уважение ко всей команде организаторов за такую замечательную идею и за предоставленную возможность", - отметила актриса.

Наталка Денисенко с партнером на "Танцах со звездами"
Наталка Денисенко с партнером на "Танцах со звездами" / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Также она подчеркнула, что Нестеренко многому ее научил и очень поддерживал.

"Как я уже говорила, с детства я жила с предубеждением, что не умею танцевать и что у меня не получится. И даже когда моя команда сообщила мне об участии в проекте Танцы со звездами, сначала меня охватила огромная радость, а потом - такой же огромный страх. Я думала, что не смогу нормально станцевать, нормально репетировать и в целом качественно подготовиться. Именно Антон показал мне, что благодаря упорной работе, тренировкам и правильному подходу - с его стороны как тренера - мне удалось это сделать. И теперь я даже скучаю по репетициям, скучаю по танцам. Короче, Антон открыл мне любовь к танцам", - добавила Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Смотрите специальный благотворительный выпуск "Танцы со звездами. Рух до життя" 28 декабря в 20:00 в эфире 1+1 Украина. Каждый зрительский голос за пары - это донат на прицельную эвакуацию военных. Линии для голосования откроются 28 декабря в 20:00, а закроются 30 декабря в 00:00.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Танцы со звездами новости шоу бизнеса Наталка Денисенко
