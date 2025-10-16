"Их время подошло к концу": Том Круз прекратил отношения с молодой актрисой - СМИ

Кратко:
- Ану де Армас уже заметили в компании другой знаменитости
- Экс-влюбленные продолжают поддерживать дружеские отношения
63-летний голливудский актер Том Круз и его 37-летняя девушка Ана де Армас больше не вместе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Отмечается, что актрису кинолент "Ножи наголо" и "Блондинка" уже заметили в компании другой знаменитости - Майлза Теллера, который снимался с Томом в фильме "Топ Ган 2: Мэверик". После этого начали распространяться слухи, что Круз снова холостяк, хотя пока официальной информации о своей личной жизни ни он, ни Ана не давали.
Но инсайдеры отмечают, что Круз и де Армас действительно разорвали отношения после девяти месяцев встреч из-за того, что "между ними погасла искра". Однако экс-влюбленные продолжают поддерживать дружеские отношения и будут работать вместе.
"Их время как пары подошло к концу... Они останутся хорошими друзьями, но больше не встречаются. Они просто поняли, что не продержатся вместе и что им лучше быть просто друзьями. Они все еще любят компанию друг друга", - отметили знакомые экс-пары.
Кстати, последний раз Тома Круза и Ану де Армас видели вместе на публике в июле этого года. Тогда же пара официально объявила о своем романе. А уже в сентябре ходили слухи об их вероятной свадьбе. Поговаривали, что влюбленные рассматривают возможность бракосочетания под водой или в космосе.
О персоне: Том Круз
Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".
