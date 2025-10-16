Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"От токсичных отношений": Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью

Элина Чигис
16 октября 2025, 12:12
39
Екатерина Бужинская разорвала сердца всей женской аудитории своей самой драматичной премьерой осени.
'От токсичных отношений': Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью
Екатерина Бужинская - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Коротко:

  • Екатерина Бужинская представила новую песню
  • О чем эта песня

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская презентовала песню "Вырываюсь из любви". По словам артистки, это песня-исповедь, песня-прощание и прощение, из которого рождается настоящая женская сила.

видео дня

"Каждой женщине знакомо ощущение зависимости от токсичных отношений. Не важно, в каком возрасте столкнулась с ними, важно вовремя добавить скорости, чтобы вырваться из любви, которая по сути нужна только ей одной. Нужно ценить себя, свои эмоции. Этой песней я хочу донести женщинам, что любовь должна быть равноценно взаимной", - рассказывает Екатерина

Это песня о женщине, которая не боится потерять отношения, где ее не ценили, потому что наконец находит что-то гораздо дороже - любовь и уважение к себе.

"Если женщина чувствует, что теряет себя в этих отношениях и "тянет" их одна, нужно как можно быстрее бежать..." , - добавила Бужинская.

'От токсичных отношений': Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью
Екатерина Бужинская / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Интересно, что соавтором песни вместе с Олегом Ломакиным является сама певица. Это чувствуется в драматическом стиле, который так присущ хитам Екатерины.

Клип был создан с помощью искусственного интеллекта, чтобы минимизировать затраты на производство в условиях войны. Ведь сейчас не время для дорогих съемок - все ресурсы лучше направить на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Екатерину Бужинскую можно считать амбассадором женских хитов: "Бажаний", "Така любов буває раз в житті", "Viva свобода", "Королева натхнення", "Біла пантера", "Імператриця кохання" - эти и другие песни певицы очень ярко позиционируют место женщины в отношениях.

С начала полномасштабного вторжения она объединилась с Михаилом Грицканом в благотворительном туре "Воля", провела более 400 концертов в поддержку ВСУ и вместе перечислили более 8 миллионов гривен. Их концерты в Киеве - во Дворце "Украина" и Октябрьском дворце - собирали полные аншлаги трижды только за последний год. Вместе с командой артистка гастролировала по Украине, Европе, США. Ее песня "Украина - это мы" вошла в школьную программу как неофициальный гимн государства, а "Как у нас на Украине" уже более 27 лет не теряет популярности.

Смотрите видео клипа новой песни Екатерины Бужинской:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают различные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Екатерина Бужинская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:58Украина
Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

11:58Война
Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

11:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Последние новости

13:13

"Стеснялся сам себя": Дорн признался, почему больше не говорит на украинском

13:11

Шикарный торт за 15 минут: легче и не придумаешьВидео

13:01

Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы

12:58

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:35

Говорить "по большому счету" не стоит: найден точный перевод фразыВидео

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
12:24

Парень купил старую коробку на барахолке и сказочно разбогател

12:16

Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда

12:12

"От токсичных отношений": Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью

11:58

Показ Victoria's Secret открыла беременная модель: фееричное видео

Реклама
11:58

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

11:55

"Слава Богу есть": что происходит в браке Лорак на самом деле

11:54

Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

11:46

Оккупанты в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь – "Атеш"

11:26

Михаил Поплавский: Создавайте собственный украинский бренд!Видео актуально

11:11

"Понравилось": Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал жену

11:11

Шухнин Антон Сергеевич: биография и досье досье

11:10

"Русский язык не нападал": Марию Бурмаку довели до слез в поезде

11:03

Шокирующая причина: от чего умерла Дайан Китон

10:56

"Их время подошло к концу": Том Круз прекратил отношения с молодой актрисой - СМИ

10:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 октября (обновляется)

Реклама
10:35

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

10:34

Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террораФото

10:12

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

10:08

Главные тренды осени 2025: 10 универсальных вещей, которые необходимы в гардеробе

10:04

"Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор

10:00

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

09:58

Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

09:55

Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

09:51

В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

09:33

Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и ВолгоградВидео

09:18

РФ атаковала объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области: работа остановленаФото

09:10

"Без уколов и подтяжек": 69-летняя Наталья Сумская показала свое честное фото

09:07

Любовь всей жизни: какие знаки зодиака влюбляются глубже всех

08:43

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Купянск под угрозой: известно, есть ли риск полной оккупации города

08:18

Выступление в Конгрессе и переговоры с Трампом: известны детали визита Зеленского в США

08:10

Орбан в горячке: почему венгерский премьер прикрывается проблемами Украинымнение

07:21

РФ готовит вторую фазу агрессии: в Финляндии предупредили о новой угрозе

06:30

У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядитВидео

Реклама
06:28

В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

06:10

Как Путина ждет судьба ХАМАС?мнение

05:00

Они внезапно исчезли: раскрыта главная причина, почему снегири обходят УкраинуВидео

04:44

"Наступит день": Юлия Санина ответила, когда вернет мужа в Украину

04:00

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

03:45

Что нужно положить возле двери 16 октября: строгие приметы и запреты в этот день

03:30

Как укоренить любой черенок за один день: садовод назвала стопроцентный способВидео

02:33

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

01:50

Деньги идут к ним сами: какие ТОП-4 знака имеют врожденный талант миллионера

15 октября, среда
23:51

Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к ПутинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять