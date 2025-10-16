'От токсичных отношений': Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью

Екатерина Бужинская разорвала сердца всей женской аудитории своей самой драматичной премьерой осени.

https://stars.glavred.info/ot-toksichnyh-otnosheniy-ekaterina-buzhinskaya-oshelomila-svoey-ispovedyu-10706897.html Ссылка скопирована

Екатерина Бужинская - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Коротко:

Екатерина Бужинская представила новую песню

О чем эта песня

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская презентовала песню "Вырываюсь из любви". По словам артистки, это песня-исповедь, песня-прощание и прощение, из которого рождается настоящая женская сила.

видео дня

"Каждой женщине знакомо ощущение зависимости от токсичных отношений. Не важно, в каком возрасте столкнулась с ними, важно вовремя добавить скорости, чтобы вырваться из любви, которая по сути нужна только ей одной. Нужно ценить себя, свои эмоции. Этой песней я хочу донести женщинам, что любовь должна быть равноценно взаимной", - рассказывает Екатерина

Это песня о женщине, которая не боится потерять отношения, где ее не ценили, потому что наконец находит что-то гораздо дороже - любовь и уважение к себе.

"Если женщина чувствует, что теряет себя в этих отношениях и "тянет" их одна, нужно как можно быстрее бежать..." , - добавила Бужинская.

Екатерина Бужинская / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Интересно, что соавтором песни вместе с Олегом Ломакиным является сама певица. Это чувствуется в драматическом стиле, который так присущ хитам Екатерины.

Клип был создан с помощью искусственного интеллекта, чтобы минимизировать затраты на производство в условиях войны. Ведь сейчас не время для дорогих съемок - все ресурсы лучше направить на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Екатерину Бужинскую можно считать амбассадором женских хитов: "Бажаний", "Така любов буває раз в житті", "Viva свобода", "Королева натхнення", "Біла пантера", "Імператриця кохання" - эти и другие песни певицы очень ярко позиционируют место женщины в отношениях.

С начала полномасштабного вторжения она объединилась с Михаилом Грицканом в благотворительном туре "Воля", провела более 400 концертов в поддержку ВСУ и вместе перечислили более 8 миллионов гривен. Их концерты в Киеве - во Дворце "Украина" и Октябрьском дворце - собирали полные аншлаги трижды только за последний год. Вместе с командой артистка гастролировала по Украине, Европе, США. Ее песня "Украина - это мы" вошла в школьную программу как неофициальный гимн государства, а "Как у нас на Украине" уже более 27 лет не теряет популярности.

Смотрите видео клипа новой песни Екатерины Бужинской:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают различные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред