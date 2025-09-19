"Я как сирота": что случилось с мамой Екатерины Бужинской в Крыму

Екатерина Бужинская не видела маму около десяти лет.

Екатерина Бужинская - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская рассказала о маме

Общается ли она с ней

Украинская известная певица Екатерина Бужинская рассказала в каких она отношениях с мамой, которая осталась жить в оккупированном Россией Крыму.

Как поделилась артистка в интервью Маричке Падалко, она общается с мамой только по телефону и очень скучает по ней.

"Случилось то, что мама в 2011-м или 2012 году переехала в Крым. И там осталась. И с 2014 года я уже туда не могла ехать. И мама не приезжала даже, когда родились малыши. Мама не приехала на крестины, мама уже осталась там. Конечно, мы общаемся по телефону, она переживает. Но я как сирота. Она вышла замуж, я купила ей квартиру, и она там осталась", - отметила Бужинская.

Екатерина Бужинская / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Певица поделилась, что ее мама получала угрозы от российских оккупантов, поэтому старается не выносить свою семейную историю в медиапространство.

"Ее сейчас вывезти я тоже не могу. И я не очень хочу сильно обсуждать этот вопрос, чтобы не привлекать к ней внимание. Потому что за мной следят. Вы понимаете, о чем я говорю. Я не хочу, чтобы моим родным из-за меня было плохо", - сказала Екатерина.

Также знаменитость отметила, что ее родной брат Олег находится на фронте с первых дней полномасштабной войны в Украине.

"Война не обошла никого из нас. Мой родной брат, профессиональный спортивный журналист, футбольный комментатор Олег пошел добровольцем в ряды ВСУ. И были нужны дроны, помощь, военная техника, ремонт. И, конечно, что я искала, что бы сделать, чтобы было больше концертов, чтобы помогать еще больше", - добавила Бужинская.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

