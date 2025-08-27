"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

Екатерина Бужинская рассказала захватывающую историю.

https://stars.glavred.info/oni-posporili-na-dengi-buzhinskaya-rasskazala-pravdu-o-znakomstve-s-muzhem-10693229.html Ссылка скопирована

Екатерина Бужинская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Кратко:

Екатерина Бужинская заговорила о муже

Как начались их отношения

Украинская известная певица Екатерина Бужинская рассказала о том, как прошло знакомство с ее будущим мужем-иностранцем Димитаром.

В интервью Главреду Бужинская вспомнила, как Димитар сразу же понял, что она станет его женой. Все началось 11 лет назад на празднике у общего друга.

видео дня

"Мы познакомились на праздновании в Украине. Димитар приехал в гости к другу. И когда он меня увидел, сказал: "Это будет моя жена". А друг только посмеялся - мол, я не знакомлюсь с мужчинами и вообще - не его уровень. Они даже поспорили на приличную сумму денег. А через четыре месяца мы поженились. Его друг был в шоке", - отметила с улыбкой Екатерина.

Екатерина Бужинская на концерте / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Также она рассказала, какой секрет их крепкого брака на протяжении многих лет.

Екатерина Бужинская / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Я думаю, что как раз моя работа и помогает сохранять наши отношения. Мы друг другу не успеваем надоесть. Муж гордится мной - и как артисткой, и как женщиной. А еще у нас прекрасные дети, которыми мы очень гордимся", - добавила артистка.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред