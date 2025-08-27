"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

Кратко:
Украинская известная певица Екатерина Бужинская рассказала о том, как прошло знакомство с ее будущим мужем-иностранцем Димитаром.
В интервью Главреду Бужинская вспомнила, как Димитар сразу же понял, что она станет его женой. Все началось 11 лет назад на празднике у общего друга.
"Мы познакомились на праздновании в Украине. Димитар приехал в гости к другу. И когда он меня увидел, сказал: "Это будет моя жена". А друг только посмеялся - мол, я не знакомлюсь с мужчинами и вообще - не его уровень. Они даже поспорили на приличную сумму денег. А через четыре месяца мы поженились. Его друг был в шоке", - отметила с улыбкой Екатерина.
Также она рассказала, какой секрет их крепкого брака на протяжении многих лет.
"Я думаю, что как раз моя работа и помогает сохранять наши отношения. Мы друг другу не успеваем надоесть. Муж гордится мной - и как артисткой, и как женщиной. А еще у нас прекрасные дети, которыми мы очень гордимся", - добавила артистка.
О персоне: Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
