Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

Кратко:
- Какую процедуру назначили Ким
- Что стало известно
В недавнем выпуске шоу "Кардашьяны" были опубликованы шокирующие новости о мозге Ким Кардашьян.
Как пишут иностранным СМИ, обсуждая недавнее сканирование мозга Ким, её врач указал на "дыры" на снимке, которые, по его словам, связаны с "низкой активностью".
Хотя это звучит невероятно грустно и тревожно, врачи и учёные сомневаются в используемой технологии и её растущей коммерциализации.
Ранее в этом году у Ким после МРТ была диагностирована аневризма головного мозга, или расширение артерии. Тип и размер этой аневризмы неясны. И, похоже, нет чёткой связи между её аневризмой и этими недавними новостями. Но мы знаем, что последнее заявление было сделано после появления другого типа визуализации — однофотонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ).
Этот метод предполагает введение радиоактивных веществ в кровь и использование специальной камеры, создающей трёхмерные изображения органов, включая мозг. Этот тип визуализации был разработан в 1976 году и впервые применён к головному мозгу в 1990 году.
ОФЭКТ-сканирование может использоваться для отслеживания и измерения кровотока в органах, а также применяется врачами для диагностики и назначения лечения заболеваний головного мозга, сердца и костей.
Хотя ОФЭКТ имеет определённое клиническое применение в ограниченных случаях, убедительных доказательств эффективности ОФЭКТ-сканирования вне этих целей нет.
Сканирование потенциально может показать изменения кровотока, хотя они могут быть общими для разных состояний. Кровоток также может варьироваться в зависимости от исследуемой области мозга, времени суток и даже от того, насколько хорошо отдохнул человек.
Области со сниженным кровотоком на таких ОФЭКТ-сканированиях описывались как "дыры" или "вмятины".
В случае Ким это снижение кровотока было объяснено "низкой активностью" мозга. Её врач предположил, что лобные доли её мозга не функционируют должным образом из-за хронического стресса.
Однако нет никаких научных доказательств, связывающих эти изменения кровотока со стрессом или функциональными изменениями. Более того, не существует единого научно обоснованного метода, позволяющего связать изменения функции мозга с симптомами или результатами для конкретного человека.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.
Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.
Вас также может заинтересовать:
- Блестящие волосы: стилист Кардашьян раскрыл секрет звезды
- Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян
- Рыдающая Кардашьян получила шокирующий диагноз после МРТ
О персоне: Ким Кардашьян
Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред