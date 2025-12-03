Укр
Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

Алена Кюпели
3 декабря 2025, 20:33обновлено 3 декабря, 21:24
50
Ранее в этом году у Ким после МРТ была диагностирована аневризма головного мозга.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян прошла новое исследование / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кратко:

  • Какую процедуру назначили Ким
  • Что стало известно

В недавнем выпуске шоу "Кардашьяны" были опубликованы шокирующие новости о мозге Ким Кардашьян.

Как пишут иностранным СМИ, обсуждая недавнее сканирование мозга Ким, её врач указал на "дыры" на снимке, которые, по его словам, связаны с "низкой активностью".

видео дня

Хотя это звучит невероятно грустно и тревожно, врачи и учёные сомневаются в используемой технологии и её растущей коммерциализации.

Ранее в этом году у Ким после МРТ была диагностирована аневризма головного мозга, или расширение артерии. Тип и размер этой аневризмы неясны. И, похоже, нет чёткой связи между её аневризмой и этими недавними новостями. Но мы знаем, что последнее заявление было сделано после появления другого типа визуализации — однофотонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ).

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян проходит обследование / Instagram/kimkardashian

Этот метод предполагает введение радиоактивных веществ в кровь и использование специальной камеры, создающей трёхмерные изображения органов, включая мозг. Этот тип визуализации был разработан в 1976 году и впервые применён к головному мозгу в 1990 году.

ОФЭКТ-сканирование может использоваться для отслеживания и измерения кровотока в органах, а также применяется врачами для диагностики и назначения лечения заболеваний головного мозга, сердца и костей.

Хотя ОФЭКТ имеет определённое клиническое применение в ограниченных случаях, убедительных доказательств эффективности ОФЭКТ-сканирования вне этих целей нет.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян рассказала правду /instagram.com/kimkardashian

Сканирование потенциально может показать изменения кровотока, хотя они могут быть общими для разных состояний. Кровоток также может варьироваться в зависимости от исследуемой области мозга, времени суток и даже от того, насколько хорошо отдохнул человек.

Области со сниженным кровотоком на таких ОФЭКТ-сканированиях описывались как "дыры" или "вмятины".

В случае Ким это снижение кровотока было объяснено "низкой активностью" мозга. Её врач предположил, что лобные доли её мозга не функционируют должным образом из-за хронического стресса.

Однако нет никаких научных доказательств, связывающих эти изменения кровотока со стрессом или функциональными изменениями. Более того, не существует единого научно обоснованного метода, позволяющего связать изменения функции мозга с симптомами или результатами для конкретного человека.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

О персоне: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Ким Кардашьян
