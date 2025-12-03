Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

В Белом доме поставили 50 праздничных елок, повесили тысячи гирлянд, венков и золотых звезд.

Мелания Трамп показала, как выглядит Белый дом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump

Кратко:

Как сейчас выглядит Белый Дом

Какое послание оставила Мелания

Первая леди Мелания Трамп показала, как украсила свои владения к Рождеству.

В Белом доме поставили 50 праздничных елок, повесили тысячи гирлянд, венков и золотых звезд.

В понедельник в публикации на X Мелания Трамп раскрыла тему этого сезона: "Дом там, где сердце".

"В это Рождество давайте праздновать любовь, которую мы храним в себе, и делиться ею с окружающим миром", — написала первая леди. "Ведь где бы мы ни были, мы можем создать дом, полный бесконечных возможностей".

В этом году украшения выдержаны в красно-бело-синей гамме. В Красной комнате Белого дома синие бабочки украшают рождественскую ёлку, белые ленты с надписью "Fostering the future" и белые ёлочные шары с надписью "Be Best" — это часть кампании первой леди по повышению осведомленности общественности.

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS



This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Согласно пресс-релизу Белого дома, каминная полка в Красной комнате посвящена сообществу приёмных семей — одному из главных дел первой леди.

В Восточной комнате Белого дома декор посвящен 250-летию Соединённых Штатов.

В число украшений также входит пряничный домик 2025 года. По данным Белого дома, это творение весит более 120 фунтов и выставлено в парадной столовой Белого дома.

О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

