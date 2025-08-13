Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

Кратко:
Украинская известная певица Екатерина Бужинская рассказала о своей старшей дочери Елене от первого брака.
В программе ЖВЛ представляет Бужинская отметила, что девушке исполнится 19 лет и она учится в Германии. После окончания учебы дочь артистки станет писательницей.
Екатерина также рассказала, что недавно была в гостях у Елены вместе с младшими детьми.
"Леночка взрослая, ей скоро будет 19. Она будет детской писательницей. Она живет в Германии. Мы были у нее в гостях", - сказала певица.
А вот младшие дети-двойняшки растут очень творческими: Катя занимается гимнастикой, а Дима плаванием и вокалом.
"Катя наша - гимнастка, спортсменка, певица, танцовщица. А еще она очень классно рисует и делает украшения своими руками. А Дима у нас чемпион по плаванию, классно поет. Все детки хорошо учатся, молодцы!" – добавила Бужинская.
О персоне: Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
