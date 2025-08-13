Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

Дочь Екатерины Бужинской живет отдельно.

https://stars.glavred.info/ekaterina-buzhinskaya-rasskazala-o-svoey-tainstvennoy-docheri-gde-ona-zhivet-10689596.html Ссылка скопирована

Екатерина Бужинская - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Кратко:

Екатерина Бужинская рассказала о детях

Где живет ее старшая дочь

Украинская известная певица Екатерина Бужинская рассказала о своей старшей дочери Елене от первого брака.

В программе ЖВЛ представляет Бужинская отметила, что девушке исполнится 19 лет и она учится в Германии. После окончания учебы дочь артистки станет писательницей.

видео дня

Екатерина также рассказала, что недавно была в гостях у Елены вместе с младшими детьми.

Младшие дети Екатерины Бужинской / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Леночка взрослая, ей скоро будет 19. Она будет детской писательницей. Она живет в Германии. Мы были у нее в гостях", - сказала певица.

А вот младшие дети-двойняшки растут очень творческими: Катя занимается гимнастикой, а Дима плаванием и вокалом.

Муж Екатерины Бужинской с детьми / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Катя наша - гимнастка, спортсменка, певица, танцовщица. А еще она очень классно рисует и делает украшения своими руками. А Дима у нас чемпион по плаванию, классно поет. Все детки хорошо учатся, молодцы!" – добавила Бужинская.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред