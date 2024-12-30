Нечесаная Екатерина Бужинская "засветилась" без макияжа

Звезде удается сиять при любых обстоятельствах.

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Екатерина Бужинская новости - Екатерина Бужинская без макияжа приняла участие в преображении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Вкратце:

Андрюшин показал Бужинскую без макияжа

Артистка сохраняет свою красоту при любых обстоятельствах

Украинская певица Екатерина Бужинская обладает яркой внешностью и точно знает, как правильно ее подчеркнуть, чтобы привлечь внимание поклонников. Многие привыкли видеть в ней зажигательную блондинку с идеальной укладкой и макияжем.

Однако и без дополнительных усилий артистка выглядит прекрасно. Более того - не боится показываться а-ля натюрель на большую аудиторию.

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Недавно Бужинская поучаствовала в бьюти-преображении от звездного визажиста Егора Андрюшина. Он и показал в своем блоге в Instagram звезду без мейкапа.

Примечательно, что и без косметики и укладки, и в образе женщины-вамп от профессионала Екатерина Бужинская получила сотни комплиментов относительно ее незаурядного внешнего вида. Артистка имеет естественный ровный тон лица и чистую, гладкую кожу, которая делает ее звездой без возрастя.

Екатерина Бужинская новости - Екатерина Бужинская без макияжа приняла участие в преображении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/egor_mua

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Ранее Главред рассказывал, что певица Руслана с мужем "засветилась" в Крыму, и дала Александру Ксенофонтову необычное обещание в день годовщины их свадьбы.

Также украинская актриса Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности, про которую стало известно в сентябре этого года. Малыш появится на свет в 2025-ом.

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Кто такая Екатерина Бужинская? Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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