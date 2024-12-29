Певица Руслана с мужем "засветилась" в Крыму

Кратко:
- Руслана поздравила мужа с годовщиной свадьбы
- Знаменитость показала редкое фото с Ксенофонтовым
Украинская певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко 28 декабря отпраздновала со своим мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым, бархатную свадьбу - 29 лет в официальном браке. Крупная дата вдохновила артистку на воспоминания.
Так в своем блоге в Instagram она показала редкое фото из семейного архива. В кадре она нежно обнимает мужа за шею, влюбленные счастливо смеются.
"29 лет, как я сама счастливая, потому что у меня есть ТЫ. С нашей годовщиной! Ты моя Вселенная!" - подписала фото Руслана.
К слову, снимок, которым звезда поздравила Ксенофонтова с годовщиной, сделан на горе Ай-Петри в Крыму. "Мы обязательной с тобой еще туда вернемся!" - пообещала возлюбленному она.
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Кто такая Руслана Лыжичко?
Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.
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