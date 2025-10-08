"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

Вы узнаете:
- Евгений Петросян поскандалил с женой
- Что теперь делает Брухунова
Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического нападения РФ в Украину, Татьяна Брухунова меняет образ жизни.
Как сообщают российские пропагандисты, Брухунова старается доказать мужу, что она не транжира и заботливая мать.
Источник издания рассказал, что летом между супругами произошла крупная ссора и путинист обвинил жену в том, что она не занимается детьми, покупает кучу дорогих вещей и все время ссорится с кем-то в соцсетях.
"Он предупредил, что, если ничего не изменится в ближайшее время, Татьяне можно забыть не только о третьем ребенке, а и о семье и наследстве. Евгений Ваганович начал сомневаться, что его жена – тот человек, который сможет позаботиться о его наследниках. Поэтому сейчас Татьяна старается: детей с собой возит, культурные вещи в соцсетях говорит, не покупает ничего за миллионы", - написали пропагандисты.
Об отношениях Петросяна и Брухуновой
Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
