"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

Татьяна Брухунова начала экономить деньги.

Татьяна Брухунова меняется ради мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Брухунова

Вы узнаете:

Евгений Петросян поскандалил с женой

Что теперь делает Брухунова

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического нападения РФ в Украину, Татьяна Брухунова меняет образ жизни.

Как сообщают российские пропагандисты, Брухунова старается доказать мужу, что она не транжира и заботливая мать.

Источник издания рассказал, что летом между супругами произошла крупная ссора и путинист обвинил жену в том, что она не занимается детьми, покупает кучу дорогих вещей и все время ссорится с кем-то в соцсетях.

Ссора Петросяна и Брухуновой / фото: скрин t.me/Ego_svita

"Он предупредил, что, если ничего не изменится в ближайшее время, Татьяне можно забыть не только о третьем ребенке, а и о семье и наследстве. Евгений Ваганович начал сомневаться, что его жена – тот человек, который сможет позаботиться о его наследниках. Поэтому сейчас Татьяна старается: детей с собой возит, культурные вещи в соцсетях говорит, не покупает ничего за миллионы", - написали пропагандисты.

Татьяна Брухунова / фото: instagram.com, Татьяна Брухунова

Об отношениях Петросяна и Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

