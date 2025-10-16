"И никто не знал": Леся Никитюк показала фото тайной беременности

Ведущая долго скрывала свою беременность.

Леся Никитюк показала себя во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк показала архивное фото

Как выглядела ведущая во время беременности

Известная украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram, который сделала во время своей тайной беременности. Звезда сама удивилась, как ей удалось скрывать от поклонников это нежное состояние вплоть до самых родов.

Ведущая сделала селфи в ванной комнате гостиничного номера. Леся была одета в соблазнительное телесно-черное боди, которое подчеркивало ее стройную фигуру и беременный животик. Как сообщила Никитюк, снимок был сделан семь месяцев назад.

"Семь месяцев назад в том самом отеле. И никто не знал. Даже не верится", - призналась знаменитость.

Леся Никитюк во время беременности сыном / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк - беременность

Украинская телеведущая Леся Никитюк в июне 2025 года впервые стала мамой, родив сына. Слухи о ее "интересном положении" распространялись с начала года, но звезда долгое время их скрывала, подтвердив беременность лишь на последних неделях. Отцом ребенка и женихом телеведущей является военнослужащий Дмитрий Бабчук, с которым они обручились в январе 2025 года. Леся Никитюк продолжает держать в секрете имя сына.

Ранее Главред рассказывал, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк могла скрыть, что уже вышла замуж. В эфире программы "Кто сверху?" ее соведущий Владимир Дантес намекнул, что знаменитость уже сыграла свадьбу.

Также жених Леси Никитюк Дмитрий Бабчук поделился необычным селфи, сделанным в зеркале лифта. На снимке он уверенно позирует перед камерой, тогда как Леся нежно ухаживает за сыном, наклонившись над детской коляской - искренний момент из повседневной жизни молодых родителей четырехмесячного малыша.

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

