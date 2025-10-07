Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

Кристина Трохимчук
7 октября 2025, 13:05
117
Тайну ведущей Леси Никитюк раскрыл ее коллега Владимир Дантес.
Леся Никитюк с женихом
Леся Никитюк с женихом скрыла свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк могла тайно выйти замуж
  • Как разоблачили ведущую

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк могла скрыть, что уже вышла замуж. В эфире программы "Хто зверху?" ее соведущий Владимир Дантес намекнул, что знаменитость уже сыграла свадьбу.

Леся Никитюк давно находится в отношениях с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара обручилась в начале 2025 года и даже успела стать родителями - у них родился сын. Однако ведущая держала язык за зубами относительно предстоящей свадьбы и вероятно захотела ее отпраздновать подальше от глаз публики.

видео дня
Леся Никитюк
Леся Никитюк вышла замуж / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Факт замужества Никитюк случайно раскрыл ее коллега Владимир Дантес. Во время одного из конкурсов, где участники должны были составить слово из букв, прикрепленных к их рукам и ногам, Владимир Дантес не сдержал эмоций и возмутился из-за того, что Леся Никитюк слишком медленно зачитывала слова его команде. Никитюк в ответ не растерялась и в шутку объяснила свою медлительность тем, что просто засмотрелась на шоумена Даниэля Салема.

Леся Никитюк
Лесю Никитюк разоблачил Владимир Дантес / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"А ты держись, ты же уже замужем!" - отреагировал на слова ведущей Дантес.

Лесе Никитюк не осталось другого выхода, кроме как отшутиться от своего коллеги.

"Пусть тебя это не волнует! Слышишь меня, слышишь?", - ответила ведущая.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Виталина Библив прокомментировала актерские способности ведущей Леси Никитюк. Она отметила, что ведущая прекрасно вжилась в роль, и показала на экране именно то, что сейчас необходимо украинскому зрителю.

Также жених Леси Никитюк Дмитрий Бабчук опубликовал необычное селфи, снятое в зеркале лифта. На нем сам Бабчук уверенно позирует, пока Леся опекает сына, наклонившись над детской коляской - случайный кадр из жизни родителей четырехмесячного малыша.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:52Мир
СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

14:30Мир
Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

Последние новости

15:10

Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

15:04

Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиентеВидео

14:58

Поздравления с Днем юриста - красивые поздравления и картинки

14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

14:26

Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

14:26

Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

14:20

"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

Реклама
14:14

Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

12:07

РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графикиФото

12:03

"Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась

12:03

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

12:00

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

Реклама
11:50

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантовВидео

11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

10:49

Почему 8 октября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

10:44

Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

10:37

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 октября (обновляется)

10:22

Свет для 600 тысяч домов: в Украине нашли способ предотвращать блекауты - WSJ

09:55

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:26

"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

09:25

Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоровВидео

08:52

Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?мнение

08:52

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без светаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 8 октября: Львам - новая возможность, Тельцам - неискренность

07:42

В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

07:29

Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине

06:41

Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожарыФото

06:10

Война на истощение началась: что стоит пониматьмнение

06:00

Только одна зависимость: что сделал Павел Текучев ради роли

Реклама
05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

05:30

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

05:00

Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечкиВидео

04:30

Шаг, который изменит будущее: три знака зодиака получат ценный знак 7 октября

04:07

Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигналеВидео

03:24

Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

02:53

Как оживить увядающие розы: маленький трюк вернет жизнь букету

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять