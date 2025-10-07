"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

Тайну ведущей Леси Никитюк раскрыл ее коллега Владимир Дантес.

Леся Никитюк с женихом скрыла свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк могла тайно выйти замуж

Как разоблачили ведущую

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк могла скрыть, что уже вышла замуж. В эфире программы "Хто зверху?" ее соведущий Владимир Дантес намекнул, что знаменитость уже сыграла свадьбу.

Леся Никитюк давно находится в отношениях с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара обручилась в начале 2025 года и даже успела стать родителями - у них родился сын. Однако ведущая держала язык за зубами относительно предстоящей свадьбы и вероятно захотела ее отпраздновать подальше от глаз публики.

Леся Никитюк вышла замуж / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Факт замужества Никитюк случайно раскрыл ее коллега Владимир Дантес. Во время одного из конкурсов, где участники должны были составить слово из букв, прикрепленных к их рукам и ногам, Владимир Дантес не сдержал эмоций и возмутился из-за того, что Леся Никитюк слишком медленно зачитывала слова его команде. Никитюк в ответ не растерялась и в шутку объяснила свою медлительность тем, что просто засмотрелась на шоумена Даниэля Салема.

Лесю Никитюк разоблачил Владимир Дантес / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"А ты держись, ты же уже замужем!" - отреагировал на слова ведущей Дантес.

Лесе Никитюк не осталось другого выхода, кроме как отшутиться от своего коллеги.

"Пусть тебя это не волнует! Слышишь меня, слышишь?", - ответила ведущая.

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Виталина Библив прокомментировала актерские способности ведущей Леси Никитюк. Она отметила, что ведущая прекрасно вжилась в роль, и показала на экране именно то, что сейчас необходимо украинскому зрителю.

Также жених Леси Никитюк Дмитрий Бабчук опубликовал необычное селфи, снятое в зеркале лифта. На нем сам Бабчук уверенно позирует, пока Леся опекает сына, наклонившись над детской коляской - случайный кадр из жизни родителей четырехмесячного малыша.

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

