"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк могла скрыть, что уже вышла замуж. В эфире программы "Хто зверху?" ее соведущий Владимир Дантес намекнул, что знаменитость уже сыграла свадьбу.
Леся Никитюк давно находится в отношениях с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара обручилась в начале 2025 года и даже успела стать родителями - у них родился сын. Однако ведущая держала язык за зубами относительно предстоящей свадьбы и вероятно захотела ее отпраздновать подальше от глаз публики.
Факт замужества Никитюк случайно раскрыл ее коллега Владимир Дантес. Во время одного из конкурсов, где участники должны были составить слово из букв, прикрепленных к их рукам и ногам, Владимир Дантес не сдержал эмоций и возмутился из-за того, что Леся Никитюк слишком медленно зачитывала слова его команде. Никитюк в ответ не растерялась и в шутку объяснила свою медлительность тем, что просто засмотрелась на шоумена Даниэля Салема.
"А ты держись, ты же уже замужем!" - отреагировал на слова ведущей Дантес.
Лесе Никитюк не осталось другого выхода, кроме как отшутиться от своего коллеги.
"Пусть тебя это не волнует! Слышишь меня, слышишь?", - ответила ведущая.
Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Виталина Библив прокомментировала актерские способности ведущей Леси Никитюк. Она отметила, что ведущая прекрасно вжилась в роль, и показала на экране именно то, что сейчас необходимо украинскому зрителю.
Также жених Леси Никитюк Дмитрий Бабчук опубликовал необычное селфи, снятое в зеркале лифта. На нем сам Бабчук уверенно позирует, пока Леся опекает сына, наклонившись над детской коляской - случайный кадр из жизни родителей четырехмесячного малыша.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
