"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

Элина Чигис
7 октября 2025, 09:26
178
Ольга Сумская назвала свой главный принцип в отношениях.
Ольга Сумская
Ольга Сумская предупредила женщин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская рассказала, чего она не принимает
  • Как она относится к браку по расчету

Украинская известная актриса Ольга Сумская недавно рассказала о ценных подарках от поклонников, которые она не принимала, также знаменитость высказалась и об опасности в отношениях с мужчинами.

видео дня

Как отметила Ольга в комментарии для "Радио Люкс", она никогда не шла дальше легкого флирта, будучи в браке.

"Я даже не представляю себе, как это можно – выйти замуж за деньги. Это самое страшное, что может быть в жизни. Девушки, будьте внимательны", – сказала знаменитость.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Личная жизнь Ольги Сумской

Ольга Сумская первый раз вышла замуж за известного актера Евгения Паперного, а после развода вступила в брак с Виталием Борисюком. Оказалось, их знакомство случилось в квартире его первой жены Жанны на Новый год. У Ольги двое детей: Антонина, которая живет и работает в РФ, и Анна.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.

А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская публикует посты с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

шоу-бизнес Ольга Сумская новости шоу бизнеса
19:52

