"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

Украинская известная актриса Ольга Сумская недавно рассказала о ценных подарках от поклонников, которые она не принимала, также знаменитость высказалась и об опасности в отношениях с мужчинами.
Как отметила Ольга в комментарии для "Радио Люкс", она никогда не шла дальше легкого флирта, будучи в браке.
"Я даже не представляю себе, как это можно – выйти замуж за деньги. Это самое страшное, что может быть в жизни. Девушки, будьте внимательны", – сказала знаменитость.
Личная жизнь Ольги Сумской
Ольга Сумская первый раз вышла замуж за известного актера Евгения Паперного, а после развода вступила в брак с Виталием Борисюком. Оказалось, их знакомство случилось в квартире его первой жены Жанны на Новый год. У Ольги двое детей: Антонина, которая живет и работает в РФ, и Анна.
Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.
А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская публикует посты с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
