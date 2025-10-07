"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

Ольга Сумская назвала свой главный принцип в отношениях.

Ольга Сумская предупредила женщин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

Ольга Сумская рассказала, чего она не принимает

Как она относится к браку по расчету

Украинская известная актриса Ольга Сумская недавно рассказала о ценных подарках от поклонников, которые она не принимала, также знаменитость высказалась и об опасности в отношениях с мужчинами.

Как отметила Ольга в комментарии для "Радио Люкс", она никогда не шла дальше легкого флирта, будучи в браке.

"Я даже не представляю себе, как это можно – выйти замуж за деньги. Это самое страшное, что может быть в жизни. Девушки, будьте внимательны", – сказала знаменитость.

Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Личная жизнь Ольги Сумской

Ольга Сумская первый раз вышла замуж за известного актера Евгения Паперного, а после развода вступила в брак с Виталием Борисюком. Оказалось, их знакомство случилось в квартире его первой жены Жанны на Новый год. У Ольги двое детей: Антонина, которая живет и работает в РФ, и Анна.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

