'Концерт закончился приколом': Дантес травмировался прямо на сцене

Коротко:
- Владимир Дантес разбил лоб на сцене
- Это произошло на концерте Monatik
Украинский певец Владимир Дантес разбил лоб прямо на сцене, когда выступал с артистом Дмитрием Монатиком. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Известно, что Monatik отыграл концерт в киевском Дворце спорта. Он удивил поклонников рекордным количеством дуэтов на сцене. Спели с Монатиком и артист Владимир Дантес с блогером Алексеем Дурневым совместную песню "Музыка".
Что интересно, звезды очень оригинально покидали сцену - Дантес и Дурнев прыгали к открытому пространству и исчезали под сценой.
Однако для Дантеса такой трюк не прошел бесследно. Исполнитель показал свой красный лоб, на котором виднелся синяк.
Такая травма певца совсем не расстраивает. Он шутит, что еще надолго запомнит концерт Монатика.
"Концерт Димы Монатика закончился вот таким приколом. Но я хочу вас поблагодарить за все, всех зрителей, которые ходят на концерты. Спасибо вам за это! Это настоящий подарок, настоящее счастье для артиста. Продолжайте ходить на концерты", - подчеркнул артист.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости
Как сообщал Главред, украинский композитор и поэт Евгений Рыбчинский раскритиковал творчество певицы Тины Кароль. По мнению музыканта, певица недорабатывает свой материал.
Кроме того, украинский певец и муж известного продюсера Елены Мозговой Дэвид Аксельрод поделился своими планами относительно возможного пополнения в семье.
О персоне: Владимир Дантес
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мама, я гоняю тачки", "Дом Культуры", "Мам, я делаю бизнес" и другие. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Украину", "Еда, я люблю тебя" и другие. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
