'Концерт закончился приколом': Дантес травмировался прямо на сцене

Артист шутит, что еще надолго запомнит концерт Монатика.

Дантес травмировался прямо на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Коротко:

Владимир Дантес разбил лоб на сцене

Это произошло на концерте Monatik

Украинский певец Владимир Дантес разбил лоб прямо на сцене, когда выступал с артистом Дмитрием Монатиком. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Известно, что Monatik отыграл концерт в киевском Дворце спорта. Он удивил поклонников рекордным количеством дуэтов на сцене. Спели с Монатиком и артист Владимир Дантес с блогером Алексеем Дурневым совместную песню "Музыка".

Что интересно, звезды очень оригинально покидали сцену - Дантес и Дурнев прыгали к открытому пространству и исчезали под сценой.

Вступление Дантеса на сцене / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Однако для Дантеса такой трюк не прошел бесследно. Исполнитель показал свой красный лоб, на котором виднелся синяк.

Дантес разбил лоб / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Такая травма певца совсем не расстраивает. Он шутит, что еще надолго запомнит концерт Монатика.

"Концерт Димы Монатика закончился вот таким приколом. Но я хочу вас поблагодарить за все, всех зрителей, которые ходят на концерты. Спасибо вам за это! Это настоящий подарок, настоящее счастье для артиста. Продолжайте ходить на концерты", - подчеркнул артист.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости

О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мама, я гоняю тачки", "Дом Культуры", "Мам, я делаю бизнес" и другие. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Украину", "Еда, я люблю тебя" и другие. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

