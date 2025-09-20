Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

Кристина Трохимчук
20 сентября 2025, 13:34
41
Певец и военный Дэвид Аксельрод не исключает возможности увеличить семью.
Дэвид Аксельрод, Елена Мозговая
Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая о планах на второго ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дэвид Аксельрод

Вы узнаете:

  • Планирует ли Елена Мозговая еще одного ребенка
  • Когда может произойти пополнение в семье

Украинский певец и муж известного продюсера Елены Мозговой Дэвид Аксельрод поделился своими планами относительно возможного пополнения в семье. Артист, который служил в ТрО, признался в комментарии ТСН.ua, что не исключает такой перспективы, но при одном важном условии.

По словам Дэвида, в условиях войны с террористической РФ ему и жене трудно даже думать о еще одном ребенке. Супруги уже воспитывают 10-летнюю дочь Соломию и хорошо знают, насколько непросто быть родителями в такое сложное время.

видео дня

"Я не могу говорить вам чего и из-за чего, но, нет, эта тема не поднимается в нашей семье. И думать о создании еще одной жизни в такое сложное время, мне кажется, очень тяжело", - поделился певец.

Дэвид Аксельрод
Дэвид Аксельрод с дочкой Соломией / фото: instagram.com, Дэвид Аксельрод

Однако Дэвид Аксельрод не исключает возможного пополнения в семье с Еленой Мозговой уже после окончания войны. По его мнению, при таком условии Украину ждет настоящий бейби-бум.

"Все же знаем, что когда закончится война, начинается бейби-бум, правильно? Ну, посмотрим, что будет дальше", - загадочно отметил артист.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что муж Елены Мозговой Дэвид Аксельрод прокомментировал отношения жены с известным украинским певцом Александром Пономаревым. Он рассказал, что Елена просила его не выяснять отношения со своим бывшим мужем.

Также Дэвид Аксельрод, который пропал на два года после ранения во время службы в ТрО, появился на публике и рассказал, чем сейчас занимается. Муж Елены Мозговой волонтерит и помогает фронту для приближения победы Украины.

О персоне: Дэвид Аксельрод

Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) родился 22 июня 1983 года в Днепропетровске (ныне Днепр), сообщает Википедия. Пошел в 1989 году в спецшколу №9 с английским уклоном.

В 2002 году поступил в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры на факультет промышленного гражданского строительства, выбрав специальность инженер.

Впервые свой талант Владимир открыл еще в школе, где участвовал в концертах, далее он развивал свои способности, участвуя в студенческих фестивалях.

В 2004 году Ткаченко стал лауреатом Международного конкурса "Юность Днепра", председателем которого был Иосиф Кобзон.

Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврических игр".

В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе Евровидение, и записал песню "Потрібна мені".

В 2007 году Ткаченко стал участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", проходившем в Юрмале. Дуэт исполнил песню Queen Barcelona, и занял второе место.

В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плавание, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года".

В 2009 году певец начал работать над своим первым сольным альбомом, и выпустил трек "Тебя выбираю". В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", и вышел в финал шоу. В 2011 году Владимир принимал участие в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта. В 2012 году его продюсером стала Елена Мозговая, которая вскоре стала его женой.

В январе 2019 года в эфире проекта "Голос країни-9" Ткаченко вышел на сцену под именем Дэвид Аскерольд.

Вскоре оказалось, что это не просто сценический псевдоним - он стал Дэвидом и в паспорте, взяв фамилию своего дедушки.

