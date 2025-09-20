Укр
Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

Кристина Трохимчук
20 сентября 2025, 10:06
Из-за ухудшения состояния Брюсу Уиллису пришлось переехать от семьи в отдельный дом.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис появился впервые после ухудшения состояния / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Дочери навестили тяжелобольного Брюса Уиллиса
  • Как чувствует себя звезда "Крепкого орешка"

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса поделилась с поклонниками новыми фотографиями тяжелобольного отца. Из-за ухудшения его состояния семья приняла решение переселить звезду в отдельный специально оборудованный дом.

Несмотря на то, что актер больше не живет вместе с семьей, близкие не оставляют его без внимания и часто навещают. Дочь знаменитости Скаут опубликовала фото в Instagram с одного из таких визитов: она пришла к отцу вместе с сестрой Таллулой. На фотографии они сидят с Брюсом на террасе дома, проводя время на свежем воздухе. Уиллис улыбается и выглядит счастливым в кругу детей.

видео дня
Брюс Уиллис
Брюса Уиллиса посетили дочери / фото: instagram.com, Скаут Уиллис

"Запоздалые известия из замечательного лета", - написала Скаут под фото.

Брюс Уиллис - болезнь

Звезда Голливуда борется с тяжелым диагнозом - фронтотемпоральной деменцией, одним из подтипов которой является первичная прогрессирующая афазия. Это заболевание постепенно лишает актера способности говорить и понимать речь, значительно усложняя его жизнь и общение с родными. Недавно жена актера Эмма Хеминг приняла решение переселить Брюса в отдельный дом с круглосуточным медицинским наблюдением.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис страдает от деменции / фото: instagram.com, Скаут Уиллис

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, призналась о мыслях относительно развода с тяжелобольным актером. По ее словам, пока Уиллису не поставили диагноз, она не могла понять причины странного поведения мужа. Лишь после установления болезни все стало на свои места.

Также СМИ писали, как чувствует себя голливудский актер Брюс Уиллис после переезда в отдельный от семьи дом. Эмма Хеминг рассказала, что в спокойной атмосфере Брюсу значительно легче справляться с диагнозом. Кроме того, такое решение сделало жизнь комфортнее и для его маленьких детей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

18:17

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

18:10

Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супаВидео

17:50

"Путин откусил больше, чем может проглотить": глава MI6 сделал громкое заявление

