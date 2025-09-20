Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

Кристина Трохимчук
20 сентября 2025, 02:31
1
Известный композитор предупредил Тоню Матвиенко, что исполнение песен матери может повлечь проблемы.
Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко
Песни Нины Матвиенко могут вызвать проблемы у Тони Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

  • Известный композитор обратился к Тоне Матвиенко
  • Как песни Нины Матвиенко могут навредить дочери

Известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский резко высказался относительно украинской певицы Тони Матвиенко и ее исполнения песен из репертуара матери, легендарной Нины Митрофановны. На YouTube-канале "Балючі теми" он отметил, что такая практика может представлять серьезную опасность для самой артистки.

По словам Рыбчинского, Тоня Матвиенко нарушает авторские права, ведь исполняет на концертах известные произведения без разрешения правообладателей.

видео дня
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко исполняет на концерте песню Нины Матвиенко / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

"Есть исполнительница, которая пиратски поет, но мы ее пока не трогаем. Это Тоня Матвиенко. Потому что эти песни были написаны для ее мамы. К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку. К Тоне такого отношения нет. И у нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", - отметил композитор.

Евгений Рыбчинский считает, что правообладатели могут подать в суд на Тоню Матвиенко. В частности, это может сделать Светлана Поклад - жена выдающегося композитора Игоря Поклада. Именно он написал песню "Ой, летели дикие гуси", которую сейчас исполняет Тоня.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко может получить иск в суд / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

"Тоня ни в одном концерте в память о Поклада не участвовала, но ездит и поет его песни. Так не делается. Это называется шара. Оно на шару досталось, так почему я должна кому-то что-то платить. Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу Тонечку предупреждаю: Тоню, ты в опасности", - предупредил певицу Рыбчинский.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Арсен Мирзоян поделился своими воспоминаниями о звездной теще Нине Митрофановне Матвиенко. Он рассказал, за что его ругала в быту легендарная певица и как она реагировала на то, что ей не нравилось.

Также дочь легендарной Нины Матвиенко Тоня решилась на кардинальное перевоплощение. Певица изменила свою внешность до неузнаваемости благодаря прическе и получила восторженные комментарии от поклонников.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос страны". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тоня Матвиенко Нина Матвиенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

23:50Фронт
"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:15Мир
В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

22:12Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

Последние новости

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

00:45

Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

19 сентября, пятница
23:50

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
23:09

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советыВидео

23:06

Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

23:02

Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секретВидео

Реклама
22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

Реклама
19:40

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

19:29

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатсяВидео

19:11

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

19:10

Как удары по нефтехимическим объектам РФ отражаются на Кремлемнение

18:48

"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

18:33

Зависть: муж-путинист Королевой заговорил про брак сына

18:30

Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

18:17

Сохранится цвет и вид: какую одежду можно не стирать неделямиВидео

18:17

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

18:10

Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супаВидео

17:50

"Путин откусил больше, чем может проглотить": глава MI6 сделал громкое заявление

17:27

РФ может начать новую войну: раскрыт вероятный сценарий и главное условиеВидео

17:21

Ради жизни дочери: беременная жительница Покровска выехала из города на велосипеде

17:02

Макияж в стиле 90-х захватил тренды: как сделать модный осенний мейкапВидео

16:49

Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рожденияВидео

16:41

Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

16:40

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:34

Помогают достичь успеха: какое ваше "число ангела" по месяцу рождения

16:26

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:14

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Реклама
16:07

Как сделать отношения крепче: два ключа к вечному браку от психолога

15:36

"Речь идет уже не о годах": Новак назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:33

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:31

Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется

15:31

"Ко мне разное отношение": Иван Дорн объяснил решение петь на русском языке

15:30

Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

15:06

В ОП назвали два фактора, которые надо убрать для прекращения войны в Украине

14:55

ВСУ отбросили россиян на востоке: в DeepState раскрыли направление

14:52

Освободили 7 сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в крутое контрнаступление

14:49

Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителейВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять