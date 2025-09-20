"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

Известный композитор предупредил Тоню Матвиенко, что исполнение песен матери может повлечь проблемы.

Песни Нины Матвиенко могут вызвать проблемы у Тони Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Известный композитор обратился к Тоне Матвиенко

Как песни Нины Матвиенко могут навредить дочери

Известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский резко высказался относительно украинской певицы Тони Матвиенко и ее исполнения песен из репертуара матери, легендарной Нины Митрофановны. На YouTube-канале "Балючі теми" он отметил, что такая практика может представлять серьезную опасность для самой артистки.

По словам Рыбчинского, Тоня Матвиенко нарушает авторские права, ведь исполняет на концертах известные произведения без разрешения правообладателей.

Тоня Матвиенко исполняет на концерте песню Нины Матвиенко / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

"Есть исполнительница, которая пиратски поет, но мы ее пока не трогаем. Это Тоня Матвиенко. Потому что эти песни были написаны для ее мамы. К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку. К Тоне такого отношения нет. И у нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", - отметил композитор.

Евгений Рыбчинский считает, что правообладатели могут подать в суд на Тоню Матвиенко. В частности, это может сделать Светлана Поклад - жена выдающегося композитора Игоря Поклада. Именно он написал песню "Ой, летели дикие гуси", которую сейчас исполняет Тоня.

Тоня Матвиенко может получить иск в суд / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

"Тоня ни в одном концерте в память о Поклада не участвовала, но ездит и поет его песни. Так не делается. Это называется шара. Оно на шару досталось, так почему я должна кому-то что-то платить. Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу Тонечку предупреждаю: Тоню, ты в опасности", - предупредил певицу Рыбчинский.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Арсен Мирзоян поделился своими воспоминаниями о звездной теще Нине Митрофановне Матвиенко. Он рассказал, за что его ругала в быту легендарная певица и как она реагировала на то, что ей не нравилось.

Также дочь легендарной Нины Матвиенко Тоня решилась на кардинальное перевоплощение. Певица изменила свою внешность до неузнаваемости благодаря прическе и получила восторженные комментарии от поклонников.

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос страны". Известна своим оригинальным тембром голоса.

