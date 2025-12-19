Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

Алена Кюпели
19 декабря 2025, 20:24
18
Ведущий Тимур Мирошниченко сделал неожиданное признание о собственном браке.
Инна Мирошниченко, Тимур Мирошниченко
Инна Мирошниченко и Тимур Мирошниченко - многодетные родители / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

  • Что случилось во время брака Тимура и Инны
  • Почему были кризисы

Популярный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, как они с женой Инной, которая занимается правами сирот, написала книгу и ведет свой личный блог, преодолевали семейные трудности.

Об этом ведущий рассказал в интервью Мирославе Мандзюк.

видео дня

"Были причины, там я согласен. Это было, когда мы немного загуляли. Я уже отвык, что надо, например, маме написать, что я утром буду, а тут надо Инне написать. Она переживала, что я не вернусь или что я там неизвестно чем занимаюсь. А мы просто с пацанами гуляли. У меня разрядился телефон, у меня закрытие фестиваля было, какие сообщения...Второй раз было то же самое", - рассказал артист.

Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко поделился личным / Скриншот YouTube

Мирошниченко также говорит, что тяжелый период у пары случился после рождения их первого ребенка - Мии. Тимур даже добавляет, что его супруга взрывная и эмоциональная, и даже несколько раз уходила во время брака.

Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко родила двоих детей/ Скриншот YouTube

"Во время брака тоже несколько раз уходила. Здесь уже бытовые моменты играли роль. Инне было очень сложно после рождения Мии: гормональные качели, послеродовая депрессия и все остальное. Это был сложный период. С каждым новым ребенком появляются новые вызовы. До того, как весь быт наладится, все равно нужно время для того, чтобы понять, как вопросы решать. Пока быт перенастраивается под новые обстоятельства, возникают кризисные моменты. Инна очень горячая, она эмоционально взрывная, я взвешенный. Мне надо все обдумать перед тем, как принять решение, у Инны сразу", – добавил Мирошниченко.

Отметим, как сообщал Главред, ранее известная украинская певица Елена Тополя, которая недавно сообщила о разводе с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей, неожиданно заявила о воссоединении с мужем.

Ранее также Евгений Рыбчинский раскрыл, кто не давал покоя предательнице Таисии Повалий.

О персоне: Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

