Участник группы "Аква Вита" сообщил о смерти дочери - что случилось

Болезнь унесла жизнь дочери Игоря Балана.

Игорь Балан рассказал о смерти дочери / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Aqua Vita

Вы узнаете:

Певец Игорь Балан рассказал о семейной трагедии

Что унесло жизнь дочери участника группы "Аква Вита"

Популярный украинский певец и участник группы "Аква Вита" Игорь Балан поделился своей личной трагедией - в возрасте 34 лет от онкологии умерла его старшая дочь Яна. Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам певца, семья сделала все возможное для спасения дочери, однако болезнь привела к трагедии, поскольку врачи долго не могли установить правильный диагноз.

"То, что мы пережили, это был ад. Иногда я вообще не понимаю медицину. Сколько было сделано обследований, а диагноз так и не установили", - рассказал Игорь.

Игорь Балан с дочерью Алисой / фото: facebook.com, Aqua Vita

Музыкант признался, что болезнь унесла жизнь Яны чрезвычайно быстро, хотя в течение лет врачи не могли понять истинной причины ее состояния.

"В конце уже сказали, что онкология. Понятно, что онкология, потому что Яна "сгорела" буквально за два месяца. Но много лет не могли найти, что у нее было", - поделился Игорь Балан.

Сейчас участник группы "Аква Вита" воспитывает младшую дочь Алису. Она унаследовала любовь отца к сцене и часто выступает вместе с ним.

О группе: Аква Вита Аква Вита - украинская музыкальная поп-группа, созданная в 1993 году, сообщает Википедия. Группа была основана в 1993 году Игорем Баланом. Название "Aqua Vita" в переводе с латыни означает "Живая вода". Сначала в состав группы входили Игорь Балан и Наталья Лучникова. В 2023 году к деятельности группы присоединяется дочь Игоря Алиса. Главный солист официально и окончательно утвердил состав группы. Аква Вита дает концерты и выпускает новые песни.

