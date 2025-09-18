Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

Читайте больше:
Украинский комик Александр Венедчук (Веня из команды Лиги смеха "Ветерани космічних військ" - прим. редактора) в январе 2025 года попал в больницу с головокружениями, потерей сознания и судорогами по всему телу. Там ему диагностировали кровоизлияние в мозг, и сделали экстренную операцию.
Когда артист пришел в себя, началась реабилитация. Благодаря хорошему самочувствию Веня со временем даже смог вернуться на сцену.
Сегодня Венедчук в своем блоге в Instagram сообщил, что его реабилитация подходит к концу: ему провели еще одну операцию. "Теперь 35% моей головы — это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается, а я немного — "гениальный изобретатель, миллиардер и филантроп". Берегите себя", - пишет комик.
В комментариях его поддерживают поклонники, друзья и коллеги - Юрий Ткач, Даша Астафьева, Виталина Библив, Елена Кравец, Анатолий Анатолич и др.
Что такое Лига Смеха?
Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.
