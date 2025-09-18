Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

Веня из "Ветеранів космічних військ" рассказал о своем состоянии.

https://stars.glavred.info/zvezda-ligi-smeha-posle-krovoizliyaniya-v-mozg-perenes-operaciyu-10699319.html Ссылка скопирована

Веня из Лиги смеха сообщил об операции - состояние комика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ven4os

Читайте больше:

Что произошло с Венедчуком

Как сейчас себя чувствует комик

Украинский комик Александр Венедчук (Веня из команды Лиги смеха "Ветерани космічних військ" - прим. редактора) в январе 2025 года попал в больницу с головокружениями, потерей сознания и судорогами по всему телу. Там ему диагностировали кровоизлияние в мозг, и сделали экстренную операцию.

Когда артист пришел в себя, началась реабилитация. Благодаря хорошему самочувствию Веня со временем даже смог вернуться на сцену.

видео дня

Сегодня Венедчук в своем блоге в Instagram сообщил, что его реабилитация подходит к концу: ему провели еще одну операцию. "Теперь 35% моей головы — это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается, а я немного — "гениальный изобретатель, миллиардер и филантроп". Берегите себя", - пишет комик.

В комментариях его поддерживают поклонники, друзья и коллеги - Юрий Ткач, Даша Астафьева, Виталина Библив, Елена Кравец, Анатолий Анатолич и др.

Веня из Лиги смеха сообщил об операции - состояние комика / instagram.com/ven4os

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как изменились отношения олимпийской чемпионки Ольги Харлан с ее женихом, итальянским саблистом Луиджи Самеле, через год после помолвки.

Также украинская прыгунья Марина Бех-Романчук рассказала о госпитализации. Беременность спортсменки проходит непросто, из-за чего ей приходилось обращаться к врачам.

Читайте также:

Что такое Лига Смеха? Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред