Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

Ольга Харлан личная жизнь - спортсменка рассказала о будущей свадьбе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

В сентябре 2024 года олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила предложение руки и сердца от итальянского саблиста Луиджи Самеле. Свадьба влюбленных пока не состоялась - за кулисами шоу "Хто знає?" украинская спортсменка рассказала Show24, почему она и ее жених не торопятся с этим.

Ольга призналась, что она и Луиджи хотели бы провести свой особенный день с близкими, а это не так уж и просто сделать сейчас. "Мы не спешим со свадьбой. Хочется это сделать для семьи, ведь итальянская семья у меня очень большая. Надо еще выбрать место. Пожалуй, это все же будет за границей. Но очень хотелось бы отпраздновать и в Украине", - говорит чемпионка.

При этом она не огорчается из-за подобной задержки, ведь после предложения ее отношения с Самеле вышли на качественно новый уровень. "Потому что это все-таки очень большой, важный и серьезный шаг. Классно, что мы проходим это, и у нас новая жизнь уже как пары, семьи", - поделилась Ольга Харлан.

Ольга Харлан личная жизнь - спортсменка рассказала о будущей свадьбе / instagram.com/olgakharlan

О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

