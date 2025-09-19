Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

Вы узнаете:
- Моника Беллуччи и Тим Бертон больше не пара
- Причина расставания звезд
Известная актриса Моника Беллуччи и голливудский режиссер Тим Бертон подтвердили, что их отношения закончились. Свое заявление они опубликовали в издании AFP.
Как утверждает пара, они расстались на позитивной ноте и сохраняют хорошие отношения.
"С огромным уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться", — говорится в их совместном заявлении. О конкретной причине внезапного разрыва звезды решили умолчать.
Поклонников поразила новость о расставании пары, ведь совсем недавно Моника и Тим блистали на красных дорожках и выглядели очень счастливыми.
Моника Беллуччи и Тим Бертон — роман
Чувства актрисы и режиссера вспыхнули в 2022 году после встречи на кинофестивале Lumière, где Моника вручила Бертону награду за вклад в кинематограф. Папарацци подловили пару в феврале 2023 года, а в июне Беллуччи подтвердила их роман в интервью Elle France. Пару называли очень гармоничной, ведь они близки по возрасту и нашли любовь на новом этапе жизни.
После начала отношений они также стали коллегами. Моника Белуччи получила роль в фильме "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice), сиквеле культовой ленты Бертона
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом - режиссером Тимом Бертоном. Пара появилась на сцене во время презентации студии Warner Bros. Pictures на CinemaCon 2024 в казино Caesars Palace в Лас-Вегасе, штат Невада.
Также впервые не скрывая своих отношений Моника Белуччи и Тим Бертон посетили премьеру фильма "Дьяволик, кто ты?" (новой части популярной итальянской детективной франшизы) на 18-м Римском кинофестивале. Пара выглядела счастливой и позировала держась за руки.
Вас может заинтересовать:
- "Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым
- Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей
- "Я как сирота": что случилось с мамой Екатерины Бужинской в Крыму
О персоне: Моника Беллуччи
Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред