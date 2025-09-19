Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

Кристина Трохимчук
19 сентября 2025, 13:27
31
Пара известных актрисы и режиссера продержалась два года.
Моника Беллуччи, Тим Бертон
Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Моника Беллуччи и Тим Бертон больше не пара
  • Причина расставания звезд

Известная актриса Моника Беллуччи и голливудский режиссер Тим Бертон подтвердили, что их отношения закончились. Свое заявление они опубликовали в издании AFP.

Как утверждает пара, они расстались на позитивной ноте и сохраняют хорошие отношения.

видео дня
Моника Беллуччи, Тим Бертон
Моника Беллуччи и Тим Бертон выпустили совместное заявление / фото: ua.depositphotos.com

"С огромным уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться", — говорится в их совместном заявлении. О конкретной причине внезапного разрыва звезды решили умолчать.

Поклонников поразила новость о расставании пары, ведь совсем недавно Моника и Тим блистали на красных дорожках и выглядели очень счастливыми.

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали
Моника Беллуччи и Тим Бертон регулярно появлялись на красных дорожках / фото: ua.depositphotos.com

Моника Беллуччи и Тим Бертон — роман

Чувства актрисы и режиссера вспыхнули в 2022 году после встречи на кинофестивале Lumière, где Моника вручила Бертону награду за вклад в кинематограф. Папарацци подловили пару в феврале 2023 года, а в июне Беллуччи подтвердила их роман в интервью Elle France. Пару называли очень гармоничной, ведь они близки по возрасту и нашли любовь на новом этапе жизни.

После начала отношений они также стали коллегами. Моника Белуччи получила роль в фильме "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice), сиквеле культовой ленты Бертона

Моника Беллуччи, Тим Бертон
Моника Беллуччи, Тим Бертон - история любви / фото: ua.depositphotos.com

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом - режиссером Тимом Бертоном. Пара появилась на сцене во время презентации студии Warner Bros. Pictures на CinemaCon 2024 в казино Caesars Palace в Лас-Вегасе, штат Невада.

Также впервые не скрывая своих отношений Моника Белуччи и Тим Бертон посетили премьеру фильма "Дьяволик, кто ты?" (новой части популярной итальянской детективной франшизы) на 18-м Римском кинофестивале. Пара выглядела счастливой и позировала держась за руки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Моника Беллуччи

Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Моника Белуччи новости шоу бизнеса Тим Бертон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:56Фронт
Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра Купянска

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра Купянска

12:39Фронт
Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Последние новости

13:33

Sporty & Rich: грань между роскошью и уличной модой новости компании

13:29

Какое животное спрятано на рисунке: только единицы угадают за 5 секунд

13:27

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

13:13

Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстроВидео

12:58

В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:56

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:54

"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

12:42

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причинуВидео

12:39

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра КупянскаВидео

Реклама
12:29

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:25

Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицыВидео

12:24

Его боялись и уважали: каким был самый могущественный мольфар в УкраинеВидео

12:15

Истории несокрушимых украинцев, которые сильнее травм: телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Страна-киборг"

12:07

"Я как сирота": что случилось с мамой Екатерины Бужинской в Крыму

11:54

Украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн: что известно о новых правилах для выплат

11:53

Кремль заставят: СМИ выяснили, что РФ заплатит Украине сотни миллиардов репараций

11:46

Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

11:36

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:18

"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует МосквуВидео

11:17

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

Реклама
11:01

Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

10:49

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

10:48

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

10:40

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

10:28

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

10:17

"Боже упаси": Киркоров пожаловался на детей, которых забрал из Дубая

10:17

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

10:10

"Успешный рейд": украинские спецназовцы уничтожили в море технику врага

10:08

Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

10:06

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

09:29

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремлямнение

09:22

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:21

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

09:21

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответилВидео

09:20

"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

09:01

В автокатастрофе погиб молодой американский актер

09:00

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакВидео

08:51

Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФВидео

08:40

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

Реклама
08:18

"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

07:40

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

07:10

Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять