Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

Пара известных актрисы и режиссера продержалась два года.

Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Моника Беллуччи и Тим Бертон больше не пара

Причина расставания звезд

Известная актриса Моника Беллуччи и голливудский режиссер Тим Бертон подтвердили, что их отношения закончились. Свое заявление они опубликовали в издании AFP.

Как утверждает пара, они расстались на позитивной ноте и сохраняют хорошие отношения.

Моника Беллуччи и Тим Бертон выпустили совместное заявление / фото: ua.depositphotos.com

"С огромным уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться", — говорится в их совместном заявлении. О конкретной причине внезапного разрыва звезды решили умолчать.

Поклонников поразила новость о расставании пары, ведь совсем недавно Моника и Тим блистали на красных дорожках и выглядели очень счастливыми.

Моника Беллуччи и Тим Бертон регулярно появлялись на красных дорожках / фото: ua.depositphotos.com

Моника Беллуччи и Тим Бертон — роман

Чувства актрисы и режиссера вспыхнули в 2022 году после встречи на кинофестивале Lumière, где Моника вручила Бертону награду за вклад в кинематограф. Папарацци подловили пару в феврале 2023 года, а в июне Беллуччи подтвердила их роман в интервью Elle France. Пару называли очень гармоничной, ведь они близки по возрасту и нашли любовь на новом этапе жизни.

После начала отношений они также стали коллегами. Моника Белуччи получила роль в фильме "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice), сиквеле культовой ленты Бертона

Моника Беллуччи, Тим Бертон - история любви / фото: ua.depositphotos.com

Ранее Главред сообщал, что Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом - режиссером Тимом Бертоном. Пара появилась на сцене во время презентации студии Warner Bros. Pictures на CinemaCon 2024 в казино Caesars Palace в Лас-Вегасе, штат Невада.

Также впервые не скрывая своих отношений Моника Белуччи и Тим Бертон посетили премьеру фильма "Дьяволик, кто ты?" (новой части популярной итальянской детективной франшизы) на 18-м Римском кинофестивале. Пара выглядела счастливой и позировала держась за руки.

О персоне: Моника Беллуччи Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"", сообщает портал "Википедия".

