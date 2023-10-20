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Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как пара

Дмитрий Видоменко
20 октября 2023, 13:25 обновлено 20 октября, 13:25
Моника Белуччи и Тим Бертон больше не скрывают своих отношений. На Римском кинофестивале они появились, держась за руки.
Тим Бертон, Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника Беллуччи явно наслаждаются отношениями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарная итальянская актриса и модель Моника Белуччи и известный голливудский режиссер Тим Бертон впервые вышли на публичное мероприятия красной дорожке как пара. Об этом сообщает британский портал Sky.

Влюбленные посетили премьеру фильма "Дьяволик, кто ты?" (новой части популярной итальянской детективной франшизы) на 18-м Римском кинофестивале. В этом кино Белуччи сыграла роль Альтеи ди Валлемберг.

Пара держалась за руки и выглядела счастливой.

Бертон и Белуччи тайно встречались несколько месяцев. Но. наконец, актриса подтвердила их отношения в интервью Elle France в июне 2023 года.

"Что я могу сказать. Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером, начинается еще одно приключение. Я люблю Тима, и я очень уважаю Тима Бертона", – сказала она.

По словам Моники, она очень любит творчество Бертона.

"Мне нравится этот мир грез, где монстры добры, как будто мы можем превратить наши темные аспекты во что-то светлое, прощающее. В фильмах Тима Бертона об этом много говорится", ‒ сказала она.

Напомним, ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

Также первыми кадрами с новорожденным сыном поделился хореорграф Макс Чмерковский - после выкидышей и неудачных попыток ЭКО танцор в восторге от того, что жена смогла подарить ему еще одного ребенка.

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Моника Беллуччи новости шоу бизнеса
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