Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

Необычная пара больше не прячется от любопытных глаз.

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Моника Беллуччи подтвердила романтические отношения с Тимом Бертоном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

58-летняя итальянская актриса и секс-символ Моника Беллуччи имеет слабость к харизматичынм мужчинам - она была замужем за французским актером Венсаном Касселем и имела отношения с художником Николя Лефевром.

Сейчас внимание знойной итальянской красотки переключилось на 64-летнего оскароносного американского режиссер Тима Бертона. Роман возлюбленным стали приписывать еще в феврале - пара не сильно скрывала свои чувства, однако зарождающуюся любовь не комментировала.

Сегодня Беллуччи готова признаться - она по уши влюблена в Бертона, и это очень взаимно. Об этом она рассказала в интервью глянцевому журналу Elle France. Влюбленная актриса без ума от избранника, как от человека, и как режиссера.

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"Что я могу сказать… Во-первых, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые в жизни бывают очень редко. Я знаю этого человека, я люблю его, и вот я иду на встречу с режиссером. Начинается очередное приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", - рассказала о своем новом возлюбленном Беллуччи.

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

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