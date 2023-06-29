УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

Анна Подгорная
29 июня 2023, 16:26 обновлено 29 июня, 16:26
48
Необычная пара больше не прячется от любопытных глаз.
Тим Бертон, Моника Беллуччи
Моника Беллуччи подтвердила романтические отношения с Тимом Бертоном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

58-летняя итальянская актриса и секс-символ Моника Беллуччи имеет слабость к харизматичынм мужчинам - она была замужем за французским актером Венсаном Касселем и имела отношения с художником Николя Лефевром.

Сейчас внимание знойной итальянской красотки переключилось на 64-летнего оскароносного американского режиссер Тима Бертона. Роман возлюбленным стали приписывать еще в феврале - пара не сильно скрывала свои чувства, однако зарождающуюся любовь не комментировала.

Сегодня Беллуччи готова признаться - она по уши влюблена в Бертона, и это очень взаимно. Об этом она рассказала в интервью глянцевому журналу Elle France. Влюбленная актриса без ума от избранника, как от человека, и как режиссера.

видео дня

"Что я могу сказать… Во-первых, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые в жизни бывают очень редко. Я знаю этого человека, я люблю его, и вот я иду на встречу с режиссером. Начинается очередное приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", - рассказала о своем новом возлюбленном Беллуччи.

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

Также первыми кадрами с новорожденным сыном поделился хореорграф Макс Чмерковский - после выкидышей и неудачных попыток ЭКО танцор в восторге от того, что жена смогла подарить ему еще одного ребенка.

Другие новости:

шоу-бизнес Моника Беллуччи новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

16:13 Мир
"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:30 Украина
ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

14:41 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:46

Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

16:44

Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяцаВидео

16:35

Дочь Суровикина по "методичке" опровергает заявления о его аресте

16:26

Собчак таки беременна - фото попали в сеть

16:26

Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
16:24

Узнайте, какой вы человек: два разных слова на картинке определят вашу личность

16:13

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

15:55

"Не мог сделать иначе": Суханов признался, общается ли с родителями в России

15:55

Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

Реклама
15:47

Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцамВидео

15:47

Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

15:47

"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

15:36

Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

15:30

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

14:43

Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

14:43

Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

14:41

ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

Реклама
14:31

Суровикин задержан за связи с Пригожиным, Путин начал чистку – Financial Times

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

13:46

Худой, с синяком и лез ко всем целоваться: Путин в Дербенте озадачил своим поведениемВидео

13:24

Шалун: принца Уильяма поймали в ночном клубе без Кейт МиддлтонВидео

13:20

Проще уже некуда: как отмыть духовку при помощи лимонаВидео

13:08

Лакомство, как на картинке: как сделать абрикосовое варенье дольками

12:52

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:49

Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

12:41

Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

12:32

Гороскоп на завтра 30 июня 2023: Рыбам – лень, Овнам – неуверенность в себе

12:32

17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

12:24

Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

12:15

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:00

Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

11:19

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

11:16

Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

Реклама
11:14

Удивляют уникальной одаренностью: 3 самых умных знака зодиака

11:04

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

10:59

Что можно сделать из старого ковра, пока его не съела моль

10:40

Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лукВидео

10:26

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

10:09

Мука для панировки не нужна: как приготовить сочную и не разваливающуюся рыбу

10:01

"Стеклянную крышу кафе разнесло на обломки": политик из Колумбии описал атаку на КраматорскФотоВидео

09:51

В РФ трех генералов подозревают в содействии бунту Пригожина: в Сети узнали детали

09:38

Вагнер Пригожина из Беларуси не угрожает, боевиков разделят на 4 части – Подоляк

09:22

"Не выбрасывайте остатки мыла": девушка придумала, как их применить с пользойВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять