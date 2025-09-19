Укр
Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

Кристина Трохимчук
19 сентября 2025, 11:01
72
Стронгмэн Василий Вирастюк впервые показал младших сыновей от третьих отношений.
Василий Вирастюк
Василий Вирастюк показал младших детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Вы узнаете:

  • Василий Вирастюк впервые показал на фото всех своих детей
  • Стронгмэн сделал особенную татуировку в честь детей

Украинский стронгмэн и народный депутат Василий Вирастюк показал, как выглядят все его сыновья и поделился, как сохранил память о детях на своем теле. Фотографии наследников шоумен выложил в своем Instagram.

Вирастюк стал отцом пятерых сыновей в отношениях с тремя женщинами: Адама, Олега, Александра, Владимира, и Ярослава. Василий впервые поделился тем, как выглядят его младшие дети от возлюбленной Ирины.

видео дня

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк сделал татуировку с именами сыновей / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Также стронгмэн сделал трогательный поступок, чтобы сохранить память о детях — он сделал на руке татуировку с первыми буквами их имен, о которой мечтал 9 лет.

"Казацкому роду нет перевода. Мысль сделать такую татуировку появилась у меня девять лет назад, когда должен был родиться мой третий сын Саша. В течение восьми месяцев вместе с Виктором "BOSS" Карпенко не имели возможности встретиться, и вот только с пятой попытки мы это сделали", - поделился радостью Вирастюк.

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк с тремя старшими сыновьями / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Силач также написал трогательные пожелания для своих сыновей. Василий отметил, что прежде всего желает им вырасти достойными людьми.

"Адам (22 года). Олег (17 лет). Александр (9 лет). Владимир (2 годика). Ярослав (8 месяцев). Всех своих детей люблю безгранично, желаю им удачи по жизни, быть здоровыми стать достойными людьми и обязательно счастливыми", — отметил Вирастюк.

Ранее Главред сообщал, что стронгмэн и народный депутат Украины Василий Вирастюк посетил церемонию начала учебного года своего сына-первокурсника Олега. Вирастюк поделился достижениями своего ребенка: он поступил на бюджет в престижный украинский ВУЗ на специальность "Инженерия программного обеспечения".
Также Василий Вирастюк сделал скандальное заявление о своей второй жене, с которой длился сложный бракоразводный процесс. Он рассказал, какую сумму алиментов требует от него бывшая супруга и как он ищет взаимопонимание с матерью своих детей.

О персоне: Василий Вирастюк

Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

Василий Вирастюк новости шоу бизнеса
21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

