Жена больного Брюса Уиллиса шокировала решением о браке - детали

Жене Брюса Уиллиса пришлось принять тяжелое решение по поводу супруга.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг

Вы узнаете:

Почему жена Брюса Уиллиса хотела развестись с актером

Что спасло их брак

Жена голливудского актера и звезды "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса, которому диагностировали тяжелую деменцию, рассказала о желании развестись. Над этим решением Эмма Хеминг раздумывала еще до выявления диагноза, сообщает Vanity Fair.

По словам Хеминг, брак с актером разрушался на глазах, и она не могла понять, что именно пошло не по плану.

"Казалось, что брак рушится. Я просто не могла понять, что было не в порядке. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж", — с ужасом призналась жена Уиллиса.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг - тяжелая болезнь изменила поведение актера / фото: ua.depositphotos.com

Эмма рассказала, что это был самый сложный период в ее жизни и возвращаться к воспоминаниям о нем нет никакого желания.

"Сейчас мне трудно возвращаться в тот период нашей жизни. Но даже многие наши работники вспоминают, как было тяжело", — рассказала Хеминг.

Брюс Уиллис, Эмма Хеминг - актер страдает от деменции / фото: ua.depositphotos.com

Тяжелый диагноз Брюса Уиллиса объяснил многие странности, которые тревожили жену. Несмотря на трудности, она приняла решение остаться и поддержать его в самый сложный период.

Брюс Уиллис - болезнь

Брюс Уиллис борется с тяжелым заболеванием — фронтотемпоральной деменцией, подтипом которой является первичная прогрессирующая афазия. Эта болезнь постепенно лишает актера способности говорить и понимать речь, серьезно осложняя его жизнь и общение с близкими.

Ранее Главред сообщал, что семья голливудского актера Брюса Уиллиса приняла решение переселить его в отдельный дом. Звезда, страдающая от неизлечимой болезни, теперь находится под круглосуточным присмотром персонала. По словам супруги, это необходимо для безопасности актера и удобства его близких.

СМИ также рассказали, как Брюс Уиллис чувствует себя после переезда. Жена Эмма Хеминг призналась, что в спокойной атмосфере ему стало значительно легче справляться с диагнозом. Кроме того, такое решение сделало жизнь комфортнее и для маленьких детей актера.

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

