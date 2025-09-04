После важного решения о жизни Брюса Уилииса: появились новости

Кратко:
Супруга тяжело больного голивудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг говорит, что жизнь её мужа и их семьи стала "намного спокойнее" теперь, когда актёр живёт в отдельном доме, борясь с подтипом лобно-височной деменции (ЛВД) – первичной прогрессирующей афазией (ППА).
"Это было самым сложным", – рассказала 49-летняя Хеминг изданию People о принятии этого решения, объяснив, что нейродегенеративное заболевание Уиллиса "требует спокойной и умиротворённой атмосферы".
Как пишет Page Six, она объяснила, что "второй дом" семьи, расположенный неподалёку, обеспечивает тихую, комфортную и безопасную обстановку для 70-летнего актёра, который может получать круглосуточную помощь.
Отдельное жильё также даёт дочерям пары – 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин – возможность оставаться собой, как и раньше.
"У нас двое маленьких детей, и было очень важно, чтобы у них был дом, отвечающий их потребностям, а у Брюса – место, отвечающее его потребностям.
"Дети снова могут играть вместе и ночевать у друзей, и им больше не нужно ходить на цыпочках", – сказала Хеминг, добавив, что "теперь всё стало намного спокойнее и комфортнее".
Когда Хеминг, которая признала, как повезло её семье иметь возможность обеспечить себе новую жизнь, в прошлом месяце обрушилась на неё шквал критики.
Как ранее стало известно, на фоне более чем двухлетней борьбы с деменцией мозг Брюса Уиллиса "его подводит", а его способность общаться слабеет. Именно поэтому семья актера приняла в отношении него важное решение - отселить его в другой дом.
О персоне: Брюс Уиллис
Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".
