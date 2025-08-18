"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

Вкратце:
- Мила Кунис рассказала о критических ситуациях на съемках "Черного лебедя"
- Звезде пришлось практически голодать и страдать от синяков
Американская актриса родом из Украины Мила Кунис раскрыла неудобную правду о себе. Слова звезды приводит издание Page Six.
15 лет назад на экраны вышел психологический триллер "Черный лебедь", в котором Кунис играла главную соперницу персонажа Натали Портман в битве за роль Черного лебедя. Актрисам предстояло играть балерин - истощенных, но физически выносливых, изящных, но воинственных.
В беседе с Vogue Мила призналась, что на физическую подготовку у нее и Натали было крайне мало времени. Тогда и в период репетиций и съемок, помимо психологического напряжения в связи с сюжетом, тела актрис работали на износ. На площадке Кунис даже получила травму.
"Моя подготовка заключалась в том, что я много танцевала и очень мало ела — я знаю, что этого нельзя говорить, но это правда. Я пила много бульона и танцевала по 12 часов в день. Мы снимали эти танцевальные сцены часами, и у меня были синяки по всему телу от того, что меня постоянно поднимали. Я также вывихнула плечо в самом начале съемок и думала, что все пропало, но Даррен (Аронофски, режиссер "Черного лебедя" - прим. редактора) отправил меня к акупунктуристу, и я пришла в норму", - рассказала Мила Кунис.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред сообщил, что португальский футболист Криштиану Роналду женится на возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Пара вместе уже девять лет, девушка воспитывает пятерых детей спортсмена.
Также Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа. Любимая дочь президента США похвасталась 11-летним Джозефом, который растет точной копией своего отца.
Читайте также:
- В присутствии 7 детей: британский боксер Фьюри с женой повторили брачные клятвы
- Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе
- Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео
О персоне: Мила Кунис
Мила Кунис - американская актриса кино и телевидения.
Начала карьеру в 1993 году, снявшись в нескольких рекламных роликах. В 14 лет Кунис получила роль Джеки в сериале "Шоу 70-х", в котором снималась на протяжении восьми лет. С 1999 года актриса озвучивает Мег Гриффин в анимационном сериале "Гриффины". Её прорыв в кино произошёл в 2008 году с ролью в фильме "В пролёте". За свою более чем двадцатилетнюю карьеру снялась в около тридцати разножанровых фильмах, среди которых "Макс Пэйн", "Книга Илая", "Секс по дружбе", "Третий лишний", "Оз: Великий и Ужасный" и дилогия "Очень плохие мамочки".
Одной из наиболее значимых ролей актрисы в кино является роль балерины Лили в фильме "Чёрный лебедь", за которую она была награждена премией "Сатурн" и номинировалась на "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред