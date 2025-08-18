Укр
"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

Анна Подгорная
18 августа 2025, 14:21
42
Кунис неделями могла ходить с синяками по всему ее телу.
Мила Кунис
Мила Кунис Черный лебедь - звезда рассказала о жутких условиях работы

Вкратце:

  • Мила Кунис рассказала о критических ситуациях на съемках "Черного лебедя"
  • Звезде пришлось практически голодать и страдать от синяков

Американская актриса родом из Украины Мила Кунис раскрыла неудобную правду о себе. Слова звезды приводит издание Page Six.

15 лет назад на экраны вышел психологический триллер "Черный лебедь", в котором Кунис играла главную соперницу персонажа Натали Портман в битве за роль Черного лебедя. Актрисам предстояло играть балерин - истощенных, но физически выносливых, изящных, но воинственных.

видео дня

В беседе с Vogue Мила призналась, что на физическую подготовку у нее и Натали было крайне мало времени. Тогда и в период репетиций и съемок, помимо психологического напряжения в связи с сюжетом, тела актрис работали на износ. На площадке Кунис даже получила травму.

"Моя подготовка заключалась в том, что я много танцевала и очень мало ела — я знаю, что этого нельзя говорить, но это правда. Я пила много бульона и танцевала по 12 часов в день. Мы снимали эти танцевальные сцены часами, и у меня были синяки по всему телу от того, что меня постоянно поднимали. Я также вывихнула плечо в самом начале съемок и думала, что все пропало, но Даррен (Аронофски, режиссер "Черного лебедя" - прим. редактора) отправил меня к акупунктуристу, и я пришла в норму", - рассказала Мила Кунис.

Мила Кунис
Мила Кунис во время съемок к/ф Черный лебедь / imdb.com

О персоне: Мила Кунис

Мила Кунис - американская актриса кино и телевидения.

Начала карьеру в 1993 году, снявшись в нескольких рекламных роликах. В 14 лет Кунис получила роль Джеки в сериале "Шоу 70-х", в котором снималась на протяжении восьми лет. С 1999 года актриса озвучивает Мег Гриффин в анимационном сериале "Гриффины". Её прорыв в кино произошёл в 2008 году с ролью в фильме "В пролёте". За свою более чем двадцатилетнюю карьеру снялась в около тридцати разножанровых фильмах, среди которых "Макс Пэйн", "Книга Илая", "Секс по дружбе", "Третий лишний", "Оз: Великий и Ужасный" и дилогия "Очень плохие мамочки".

Одной из наиболее значимых ролей актрисы в кино является роль балерины Лили в фильме "Чёрный лебедь", за которую она была награждена премией "Сатурн" и номинировалась на "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана, пишет Википедия.

Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

07:24

"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

06:47

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей раненыФотоВидео

