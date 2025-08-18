"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

Кунис неделями могла ходить с синяками по всему ее телу.

Мила Кунис рассказала о критических ситуациях на съемках "Черного лебедя"

Звезде пришлось практически голодать и страдать от синяков

Американская актриса родом из Украины Мила Кунис раскрыла неудобную правду о себе. Слова звезды приводит издание Page Six.

15 лет назад на экраны вышел психологический триллер "Черный лебедь", в котором Кунис играла главную соперницу персонажа Натали Портман в битве за роль Черного лебедя. Актрисам предстояло играть балерин - истощенных, но физически выносливых, изящных, но воинственных.

В беседе с Vogue Мила призналась, что на физическую подготовку у нее и Натали было крайне мало времени. Тогда и в период репетиций и съемок, помимо психологического напряжения в связи с сюжетом, тела актрис работали на износ. На площадке Кунис даже получила травму.

"Моя подготовка заключалась в том, что я много танцевала и очень мало ела — я знаю, что этого нельзя говорить, но это правда. Я пила много бульона и танцевала по 12 часов в день. Мы снимали эти танцевальные сцены часами, и у меня были синяки по всему телу от того, что меня постоянно поднимали. Я также вывихнула плечо в самом начале съемок и думала, что все пропало, но Даррен (Аронофски, режиссер "Черного лебедя" - прим. редактора) отправил меня к акупунктуристу, и я пришла в норму", - рассказала Мила Кунис.

Мила Кунис во время съемок к/ф Черный лебедь / imdb.com

