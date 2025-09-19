Кратко:
- Что сказал муж Королевой
- Почему он заговорил о зависти
Муж певицы-предательницы Наташи Королевой, стриптизер-офицер Сергей Глушко, заговорил про брак своего сына, с такой же стриптизершей, как и он сам.
По словам ярого приверженца террориста Путина, которого цитируют российские пропагандисты, он познал секрет семейного счастья. По его словам, главное держать свой брак в стороне от чужих глаз. "Храните свое счастье от подальше внимания", - советует стрингоносец своему сыну, женатому на стриптизерше.
Кроме того, он говорит, что все люди вокруг испытывают зависть к чужому счастью. "Это самое ужасное, что может быть в человеке - зависть к чужому счастью", - говорит он.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
