Зависть: муж-путинист Королевой заговорил про брак сына

Алена Кюпели
19 сентября 2025, 18:33
Путинист Глушко вместе со своей женой живут в браке много лет, несмотря на измены.
Ирина Порывай, Людмила Порывай, Наташа Королева, Архип Глушко, Сергей Глушко
Наташа Королева и Сергей Глушко воспитывают сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

  • Что сказал муж Королевой
  • Почему он заговорил о зависти

Муж певицы-предательницы Наташи Королевой, стриптизер-офицер Сергей Глушко, заговорил про брак своего сына, с такой же стриптизершей, как и он сам.

По словам ярого приверженца террориста Путина, которого цитируют российские пропагандисты, он познал секрет семейного счастья. По его словам, главное держать свой брак в стороне от чужих глаз. "Храните свое счастье от подальше внимания", - советует стрингоносец своему сыну, женатому на стриптизерше.

видео дня
Архип Глушко разжирел после свадьбы
Архип Глушко и его жена / Фото 7Дней

Кроме того, он говорит, что все люди вокруг испытывают зависть к чужому счастью. "Это самое ужасное, что может быть в человеке - зависть к чужому счастью", - говорит он.

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

