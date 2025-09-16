Укр
"Я не вспотел": муж Мозговой впервые появился на публике после ранения

Виталий Кирсанов
16 сентября 2025, 10:35
52
Дэвид Аксельрод "волонтерит и помогает делать так, чтобы были шансы побеждать россиян".
Дэвид Аксельрод не может петь, когда "люди страдают"
Дэвид Аксельрод не может петь, когда "люди страдают" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod, скриншот

Кратко:

  • Певец посетил организованный супругой концерт "Мій Music Hall"
  • Дэвид Аксельрод не может петь, когда "люди страдают"

Украинский певец и муж продюсера Елены Мозговой Дэвид Аксельрод, который пропал на два года после ранения во время службы в ТрО, появился на публике и рассказал, чем сейчас занимается. Об этом сообщает "Радіо Люкс".

Певец посетил организованный супругой концерт "Мій Music Hall". Он признался, что не может петь, когда "люди страдают".

"Я сказал себе, что спою, когда победим", - заявил он.

По его словам, сейчас он "волонтерит и помогает делать так, чтобы были шансы побеждать россиян".

"Это истощает. Конечно, я не говорю, что вспотел или еще что-то. Понятно, что ребятам, которые в окопах, гораздо сложнее. Но я стараюсь делать, что от меня зависит", - добавил Аксельрод.

Также певец рассказал, что в связи с паузой в карьере его заработки значительно уменьшились. По его словам, он получает определенный доход за счет роялти с композиций, а также помогает звездной супруге организовывать концерты.

Как ранее сообщил Главред, путинист Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном Павлом. Родственники совместно исполнили песню "Конь".

Ранее стало известно о том, что популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

Кто такой Дэвид Аксельрод

Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) родился 22 июня 1983 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Пошел в 1989 году в спецшколу №9 с английским уклоном.

В 2002 году поступил в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры на факультет промышленного гражданского строительства, выбрав специальность инженер.

Впервые свой талант Владимир открыл еще в школе, где участвовал в концертах, дальше он развивал свои способности, участвуя в студенческих фестивалях.

В 2004 году Ткаченко стал лауреатом Международного конкурса "Юнiсть Днiпра", председателем которого был Иосиф Кобзон.

Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврийских игр".

В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе Евровидение, и записал песню "Потрiбна менi".

В 2007 году Ткаченко стал участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале. Дуэт исполнил песню Queen Barcelona, и занял второе место.

В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плаванье, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года".

В 2009 году певец начал работать над своим первым сольным альбомом, и выпустил трек "Тебя выбираю". В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", и вышел в финал шоу. В 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта. В 2012 году его продюсером стала Алена Мозговая, которая вскоре стала его женой.

В январе 2019 года в эфире проекта "Голос страны-9" Ткаченко вышел на сцену под именем Дэвид Аскерольд.

Вскоре оказалось, что это не просто сценический псевдоним – он стал Дэвидом и в паспорте, взяв фамилию своего дедушки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Елена Мозговая новости шоу бизнеса
20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

