Григорий Лепс сделал своей молодой избраннице предложение руки и сердца.

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Григорий Лепс решил жениться / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Российский певец Григорий Лепс, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, возможно, скоро женится на студентке Авроре Киба, которая младше него на 43 года.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист уже подарил кольцо молодой пассии за 30 миллионов рублей.

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"Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться", - отметил инсайдер издания.

Как стало известно, певец познакомился с Авророй через ее маму Татьяну Киба и она лично позволила 61-летнему артисту ухаживать за дочерью.

"Честно говоря, не понимаем, зачем Грише эта свадьба, Аврора ведь такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом", - заявили друзья любителя Путина.

Кто такой Григорий Лепс? Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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Отметим, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.

А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

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