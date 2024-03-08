"Чучело какое-то": путинист Лепс обхаркал сьемочную площадку

Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке.

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Григорий Лепс неприлично вел себя на сьемках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gvleps

Известный украинский режиссер Алан Бадоев, который до полномасштабного вторжения РФ в Украину работал с многими российскими звездами, вспомнил, как неприлично себя вел Григорий Лепс.

В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что ярый путинист Лепс, который поддерживает террористический кремлевский режим, никогда не был хорошим человеком.

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"Григорий Лепс. Тоже вы с ним работали – превратился в чучело какое-то..." – отметил Гордон в разговоре с Аланом.

"А он никогда хорошим не был. Он когда-то на площадке у меня, где декорации, сочно затянул слюну, харкнул и плюнул себе под ноги, в декорации. В этот момент у меня затряслись руки и я подумал: "Как же я не хочу тебя снимать". Ну потому что это же кому-то надо убрать. Поэтому я никогда не видел в нем ничего адекватного. Это что-то очень присущее "русской душе". Это не мой талант", – поделился Бадоев.

Кто такой Григорий Лепс Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Добавим, Алан Бадое выразил убеждения, что Жанне Бадоевой, его бывшей жене, не место в санкционном списке СНБО. Он убежден, что ее незавидное положение можно и нужно оспаривать, но уже после победы Украины.

А также Алан Бадоев отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили ко "Дню народного единства" в России.

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