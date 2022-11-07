"Мерзопакостная штуковина": Бадоев жестко высказался об артистах-путинистах Бабкиной и Баскове

Бадоев жестко высказался об артистах-путинистах Бабкиной и Баскове/ коллаж УНИАН и скриншот из видео

Легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев отреагировал очень жестко на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России. Соответствующее обращение клипмейкер разместил в своих InstaStories.

В песне группа закоренелых путинистов (Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Ая из группы "Город 312", Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов и Шаман) призывают россиян идти на войну и, очевидно, убивать украинцев.

Бадоев говорит, что этот клип ‒ самое мерзкое зрелище, которое ему приходилось видеть в своей жизни.

"Я хотел бы обратить ваше внимание на одну достаточно мерзопакостную штуковину, которая недавно появилась в Сети. Посмотрели на эти лица? Вот я хочу сказать, что у меня нет ни доли злости. Я не хочу никого оскорблять. Я лишь хочу задать вопрос. Если вы такие артисты, если вы такие патриоты. А что есть патриотизм? Разве вы не должны защитить и направить свой народ, своих слушателей, тех, кто вас любит, кто вам верит? Что же за песни вы поете, артисты? Вы же поете: "Вставай и иди умирай", "Вставай и иди убивай". Это ведь парадоксальный нонсенс", – высказался он.

Напомним, ранее украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

До того певица Оля Цибульская также рассказала про самый большой каминг-аут украинского шоу-бизнеса, который произошел благодаря войне в Украине.

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