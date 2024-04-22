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Григорий Лепс сделал интимную пластику и пожаловался на уменьшение в размерах

Анна Подгорная
22 апреля 2024, 12:24
Пропагандист рассказал, что его детородный орган пострадал от ножа хирурга.
Григорий Лепс
Григорий Лепс интимная пластика - Лепс пожаловался на побочный эффект операции / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Певец-путинист Григорий Лепс известен своими эпатажными выходками: на сцене и за кулисами он ведет себя абсолютно непредсказуемо, из-за чего в дурном настроении папарацци с ним предпочитают не общаться. Однако в хорошем у артиста развязывается язык.

Так недавно росСМИ опубликовали фрагмент интервью, которое дал Лепс за кулисами одного из концертов. У него поинтересовались, что он думает про пластические операции.

Пропагандист отметил, что относится к этом положительно, и сам не единожды ложился под нож хирурга, чтобы исправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", - заявил Лепс.

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После этого он совершил необычное признание: одна из операций касалась его детородного органа. И, к большому огорчению поклонника "русского мира", результат оказался разочаровывающим. "[Мужской половой орган] сделал. Но есть побочка. Меньше стал, собака", - пожаловался Григорий Лепс.

Кто такой Григорий Лепс

Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Григорий Лепс - последние новости:

Ранее Григорий Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложе. В 2021 году путинист развелся после 20 лет отношений, и теперь активно ищет новую любовь.

Также поклонник войны в Украине поймался на концерте на оккупированных украинских территориях, где попытался убедить оккупантов в целебных свойствах своего сомнительного творчества.

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