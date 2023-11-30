Путинист Лепс промямлил оправдания, почему на идет на войну, за которую "топит"

Певец вновь привез свою "Рюмку водки" на оккупированные украинские территории, и объяснил, чем он лучше тех, кто на фронте.

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Григорий Лепс оправдался, почему не воюет / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Российский певец-путинист Григорий Лепс стремительно теряет популярность - из-за злоупотребления алкоголем и нескольких сорванных выступлений его больше не зовут на большие сцены страны-оккупанта.

Невостребованность артист компенсирует концертами на оккупированных украинских территориях. Таким образом Лепс надеется получить немного объедков с барского кремлевского стола за отработку пропагандистской повестки.

На днях спивающийся певун посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

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Так Лепс, который является одним из самых громогласных рупоров пропаганды в стране-агрессоре, и получает практически извращенное удовольствие от уничтожения населения Украины, стыдливо признался, что будет и дальше продолжать приезжать на оккупированные территории, но лишь в качестве артиста. "Все, что могут сделать артисты для людей – это порадовать, повеселить , попеть, потанцевать", - трусливо говорит певец.

Также он подчеркнул, что брать в руки оружие и идти воевать за свои убеждения он не готов, дескать хоть и служил в армии, но на поле боя от него толку будет не много.

Ранее стало известно, что Михаил Боряский попал в реанимацию с инфарктом - путиниста-Д’Артаньяна почти сутки откачивали, после того, как он стал жаловаться на плохое самочувствие.

Также матерый продюсер-путинист Иосиф Пригожин "наехал" на латвийскую певицу Лайму Вайкуле и всех артистов, которые выступают против страны-оккупанта, в ее лице.

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