"Да кому Вы нужны вообще": Путинист Пригожин "наехал" на Лайму Вайкуле

Матерый продюсер-путинист Иосиф Пригожин решил "насыпать" в адрес Вайкуле и других артистов, которые выступают против страны агрессора.

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Вайкуле, Пригожин / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная прибалтийская эстрада певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину и осуждает войну, которую развязала РФ против нашей страны, заявила, что сейчас ни при каких обстоятельствах не поедет выступать в страну-агрессор. За что на нее и напал в российской пропагандистской прессе известный путинист и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Сперва он попытался убедить росСМИ и их читателей, что Вайкуле якобы никому не нужна. Самое абсурдное, что он посоветовал певице разбираться со своей страной, а в чужую ей Россию "не лезть". Заодно Пригожин решил "насыпать" и другим артистам, которые выступают против страны агрессора.

"Да кому Вы нужны вообще? Уже время даже прошло, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой деликатной женщиной, она всегда избегала острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло. Хочется спросить: Кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин? Вы лучше разберитесь со своими руководителями, которые устроили беспредел в 2014 году на въезд звезд, отмену культуры и отмену конкурса "Новая волна". Вы лучше с этим разберитесь, вы разберитесь со своими, к нам лезть не надо. Россия никому ничего не должна, потому что вы пользовались всеми благами РФ, зрительской аудиторией, зарабатывали деньги", – расплевался желчью Пригожин.

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Напомним, ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым юморист Максим Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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