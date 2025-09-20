Укр
Читать на украинском
Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

Кристина Трохимчук
20 сентября 2025, 12:15
Военный почти не имеет возможности видеться с Лесей Никитюк и маленьким сыном.
Леся Никитюк
Леся Никитюк рассказала об отношениях с отцом ребенка / коллаж: Главред, фото: Леся Никитюк

Вы узнаете:

  Леся Никитюк рассказала об отношениях с любимым
  Как влюбленным удается общаться несмотря на обстоятельства

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно стала мамой сына от военного Дмитрия Бабчука, поделилась в интервью NV щемящими подробностями их отношений. Из-за службы любимого на фронте Лесе редко удается видеться с ним или даже услышать его голос.

Ведущая вспомнила трогательный момент, когда Дмитрий позвонил ей прямо во время съемок шоу. Для Леси это было особенно важно, ведь каждый звонок - редкая возможность пообщаться с отцом ее ребенка.

видео дня
Леся Никитюк
Леся Никитюк с любимым Дмитрием Бабчуком / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"С Дмитрием видимся очень редко. Если удается созвониться по видеосвязи, то это прекрасно. В один момент во время съемок режиссер услышал в ухо, что мне звонит Дмитрий. У него было очень мало времени, он сказал всего несколько слов. Но даже ради этого мне разрешили немного отойти и поговорить. Это однозначно непросто, но хорошо, что хоть так", - рассказала ведущая.

Леся Никитюк поделилась, что сниматься в юмористических шоу для нее бывает очень сложно. Во время, когда ее любимый находится на фронте, на руках маленький ребенок, а террористическая РФ не прекращает обстрелы, ей бывает морально трудно веселить публику.

Леся Никитюк
Леся Никитюк о самом тяжелом моменте на съемках / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Запомнился один момент. Ночь была тяжелой для всех украинцев, особенно для тех, кто находился в Киеве. Днем я работаю, ночью еще должна покормить ребенка, поэтому просыпаюсь не один раз. В ту ночь я вообще не спала, и мне было очень трудно работать. Я стояла на съемках "Кто сверху?" в костюме авокадо и думала: "Не глупостью ли я занимаюсь?" Нас обстреливают, много людей в тот день погибло, были ранены, а мы с Вовой стоим в костюмах авокадо. В один момент мне стало очень сложно морально", - поделилась ведущая.

Ранее Главред сообщал, что телеведущая Леся Никитюк скрывает лицо сына, однако делится счастливыми моментами своего материнства с поклонниками. В честь радостного события она также опубликовала фото своего партнера и отца ее ребенка - украинского военного Дмитрия Бабчука.

Также Леся Никитюк поделилась с фанатами, как отдыхает со своим маленьким сыном на природе. Леся опубликовала видео с подписью: "Наш первый звонок", где в кадре она трясет погремушку, а малыш забавно дергает ручками и ножками.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

