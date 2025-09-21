"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

Вы узнаете:
Украинский композитор и поэт Евгений Рыбчинский раскритиковал творчество певицы Тины Кароль. По мнению музыканта, певица недорабатывает свой материал. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Балючі теми".
Евгений Рыбчинский высказал мнение, что Тина Кароль могла бы больше вкладываться в качество своих песен.
"С ее потенциалом ей должны писать лучшие, и она должна делать просто фейерверки из каждой песни. У меня такое восприятие. Мне кажется, она недорабатывает по качеству материала", - заявил композитор.
Рыбчинский похвалил физическую форму Тины Кароль, однако высказался, что ее творчеству не хватает глубоких смыслов.
"Она пашет в зале, видно, что она просто такая fitness girl, но хочется немного смыслов каких-то", - иронично заметил Евгений.
Также он похвалил певицу за то, что она всегда придерживается авторского права и выкупает песни.
"И у нее, между прочим, с авторским правом все в порядке. Она всегда покупает. У нее такого, чтобы она что-то украла, нет. Она четко понимает, что с авторами нужно расплачиваться", - рассказал Рыбчинский.
Ранее Главред сообщал, что Тина Кароль решила кардинально менять имидж и отказалась от пшеничного блонда, который долгие годы был ее визитной карточкой. Теперь Кароль - роскошная шатенка со светлыми прядями возле лба.
Также певица Тина Кароль рассказала, какой типаж мужчин ей нравится. Она откровенно призналась, что не ищет себе мужа-бизнесмена и обращает внимание на совсем другие качества потенциальных кавалеров.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
