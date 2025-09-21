Укр
"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

Кристина Трохимчук
21 сентября 2025, 03:17
Композитор Евгений Рыбчинский раскритиковал творчество Тины Кароль из-за нехватки смыслов.
Тина Кароль
Песни Тины Кароль раскритиковали / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Украинский композитор и поэт Евгений Рыбчинский раскритиковал творчество певицы Тины Кароль. По мнению музыканта, певица недорабатывает свой материал. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Балючі теми".

Евгений Рыбчинский высказал мнение, что Тина Кароль могла бы больше вкладываться в качество своих песен.

"С ее потенциалом ей должны писать лучшие, и она должна делать просто фейерверки из каждой песни. У меня такое восприятие. Мне кажется, она недорабатывает по качеству материала", - заявил композитор.

Тина Кароль
Тина Кароль поразила своей спортивной формой / фото: instagram.com, Тина Кароль

Рыбчинский похвалил физическую форму Тины Кароль, однако высказался, что ее творчеству не хватает глубоких смыслов.

"Она пашет в зале, видно, что она просто такая fitness girl, но хочется немного смыслов каких-то", - иронично заметил Евгений.

Тина Кароль
Тина Кароль - авторские права песен / фото: instagram.com, Тина Кароль

Также он похвалил певицу за то, что она всегда придерживается авторского права и выкупает песни.

"И у нее, между прочим, с авторским правом все в порядке. Она всегда покупает. У нее такого, чтобы она что-то украла, нет. Она четко понимает, что с авторами нужно расплачиваться", - рассказал Рыбчинский.

Ранее Главред сообщал, что Тина Кароль решила кардинально менять имидж и отказалась от пшеничного блонда, который долгие годы был ее визитной карточкой. Теперь Кароль - роскошная шатенка со светлыми прядями возле лба.

Также певица Тина Кароль рассказала, какой типаж мужчин ей нравится. Она откровенно призналась, что не ищет себе мужа-бизнесмена и обращает внимание на совсем другие качества потенциальных кавалеров.

О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

